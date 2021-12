Marvel estrena el tráiler de "Doctor Strange en el multiverso de la locura"

Sale a la luz el primer tráiler de "Doctor Strange en el multiverso de la locura" la nueva apuesta del Universo Cinematográfico de Marvel que busca convertirse en la película más esperada del 2022.

El bigbang de emociones que se desató en la "Spider-Man: No Way Home" no es nada con lo que se viene para la nueva película del Doctor Strange, Marvel Studios explota cada vez más el concepto del multiverso, lo que podría significar el regreso de varios personajes como el Capital América o hasta Iron Man.

El nuevo tráiler de "Doctor Strange en el multiverso de la locura" nos muestra el regreso de Wanda Maximoff a la pantalla grande y los riesgos que representa para el mundo alterar el multiverso.

Ya lo anunciaba el final de Spiderman No Way Home: esta nueva fase del Universo de Marvel sólo está por comenzar y prueba de ello es el adelanto de la película que tiene como protagonista al Hechicero Supremo. Tal como se revela en las nuevas imágenes, un nuevo ente amenaza a la Tierra y Doctor Strange deberá reunir las piezas del rompecabezas para vencerlo.

Este adelanto de la nueva película de Marvel deja en claro porque Steven Strange no apareción en la serie "WandaVision", al parecer el mago tenía asuntos más importantes que atender con el Hombre Araña.

A lo largo de más de dos minutos Marvel presenta la arriesgada aventura a la que se enfrentan Doctor Strange y la Bruja Escarlata, consecuencia de los saltos en el tiempo y las alteraciones del espacio, tal como se escucha al inicio del adelanto: "El multiverso es un concepto del que conocemos terriblemente poco".

Pero lo que le da un giro a la historia es el momento en el que Strange -interpretado por Benedict Cumberbatch- descubre el origen de la amenaza a la que se enfrenta, pues resulta ser una variante de él mismo

ESTRENO DE "DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA"

La cinta dirigida por Sam Raimi, el cineasta detrás de la trilogía de películas de Spider-Man con Tobey Maguire, llegará a los cines la primavera del 2022, específicamente el 5 de mayo.

Además del regreso de Elizabeth Olsen en el papel de Scarlet Witch, también se revelaron las primeras imágenes de Xochitl Gomez como América Chávez, alias Miss America, superhéore que hará su debut en Doctor Strange en el multiverso de la locura.

