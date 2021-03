Mensajes de poder, discursos de mujeres en la historia del cine

A pesar de que Hollywood sigue dominado por los hombres, sí existen discursos femeninos memorables que ya forman parte de la historia del cine.

"LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ"

Quizás una de las declaraciones de intenciones más emblemáticas (y duras) de la historia del cine. En "Lo que el viento se llevó", una Vivien Leigh ya curtida en la vida y la guerra manifiesta que "aunque tenga que estafar, ser ladrona o asesina" pone a Dios por testigo de que nunca volverá a pasar hambre.

"A Dios pongo por testigo... a Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y, cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. Ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre".

ARATH DE LA TORRE DEJA "HOY" A DOS MESES DE HABER ENTRADO

"BEAUTIFUL GIRLS"

"¿Quieres saber cuál su problema? MTV, la Playboy y la puta Madison Avenue", así de resuelta comienza Rosie O'Donnell su discurso en 'Beautiful Girls' sobre cuál es el problema de los hombres de ahora y por qué están obsesionados con mujeres que no existen. Un discurso que hoy sería calificado de "body positive" y al que no se le puede negar su tinte feminista: "Por perfecto que sea el pezón o por torneado que esté el muslo, debe haber alguna otra mierda en la relación aparte del físico... el cuerpo envejecerá, ¡De acuerdo! Y nosotros, como género, tenemos que poneros las pilas o el futuro de la raza humana estará en peligro".

"TODO SOBRE MI MADRE"

El personaje de La Agrado, una mujer transexual dedicada a la prostitución, se subía al escenario en "Todo sobre mi madre" para intentar salvar una noche de teatro y termina regalándonos uno de los mejores momentos de la película: "Lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora y en estas cosas no hay que ser rácana porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de si misma".

"Me llaman La Agrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida más agradable a los demás. Además de agradable soy muy auténtica. ¡Miren qué cuerpo! Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80,000 Nariz, 200. Tiradas a la basura porque un año después me la pusieron así de otro palizón. Ya sé que me da mucha personalidad, pero si llego a saberlo, no me la toco. Continúo: tetas, dos, porque no soy ningún monstruo. 70 cada una, pero estas las tengo ya superamortizadas. Silicona en labios, frente, pómulos, caderas y culo. El litro cuesta unas 100,000, así que echad las cuentas porque yo ya la he perdido. Limadura de mandíbula, 75,000; depilación definitiva láser (porque la mujer también viene del mono, tanto o más que el hombre), 60,000 por sesión. Depende de lo barbuda que una sea lo normal es de dos a cuatro sesiones, pero si eres folclórica necesitas más, claro. Bueno, lo que les estaba diciendo: que cuesta mucho ser auténtica, señora, y en estas cosas no hay que ser rácanas, porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de si misma".

"CHICAS PESADAS"

En tan solo 10 segundos Cady Heron explica a la perfección por qué el bullying es una opción lamentable.

"Llamar a alguien gorda no te hace estar más delgada, llamar a alguien estúpida no te hace más lista y arruinarle la vida a Regina George no me hizo más feliz, todo lo que puedes hacer en la vida es intentar resolver el problema que tienes delante".

"LA BODA DE MI MEJOR AMIGA"

En la película más graciosa de la historia del cine todas y cada una de sus protagonistas brillan en un momento dado, Melissa McCarthy no iba a ser menos. En un momento dado, cuando Kristen Wiig está quejándose por todo lo malo que le sucede en la vida, McCarthy decide hacerla despertar.

"Tu secundaria habrá sido fácil. Annie, no en mi caso. No, no fue fácil caminar por el instituto. Trataban de hacerme explotar. Me lanzaban petardos a la cabeza. Petardos. Literalmente. No lo digo en sentido figurado. Me lanzaban petardos a la cabeza. Me decían rara. ¿Dejé que eso me afectara? ¿Fui llorando a ver a mamá, a decirle: "No tengo amigos. Megan no tiene amigos". No, no lo hice. ¿Sabes qué hice? Lo superé, estudié mucho. Leí todos los libros de la biblioteca. ¿Y ahora? Trabajo para el gobierno. Tengo acceso a los secretos más grandes. ¡No digas nada! (...) Has perdido a Lilian pero tienes a otra mejor amiga sentada justo delante de ti, pero tienes que dejar de sentir lástima por ti porque yo no me junto con gente que culpan al mundo de sus problemas... porque tú eres tu problema, Annie, y también eres tu solución".

"PRINCESAS"

"¿Es rara, no? La nostalgia... porque tener nostalgia en sí no es malo, eso es que te han pasado cosas buenas y las echas de menos. Yo por ejemplo no tengo nostalgia de nada, porque nunca me ha pasado nada tan bueno como para poder echarlo de menos...eso si que es una putada. ¿Se podrá tener nostalgia de algo que aún no te ha pasado? Porque a mi a veces me pasa. Me pasa que me imagino como van a ser las cosas, con los chicos por ejemplo, o con la vida en general... y luego me da pena cuando me acuerdo de lo bonitas que iban a ser, porque iban a ser preciosas... y luego cuando lo pienso me da nostalgia, cuando me doy cuenta de que aún no han pasado y que a lo mejor no pasan nunca..."

"EL DIABLO VISTE DE PRADA"

"El diablo viste de Prada" está plagada de grandes discursos que casi siempre salen de la boca de la impecable Meryl Streep, quizás uno de los menos recordados por rebajar el tono cómico de la película es el que le da a Andrea en París hablándole de su divorcio.

En esta escena, una Miranda destrozada explica cómo trata la prensa a las mujeres poderosas.

"Otro divorcio... bien expuesto en 'Page Six', ya me estoy imaginando los titulares que van a escribir sobre mi: 'la Dragona, la Obsesa del trabajo, la Reina de Hielo acaba con otro Mr. Priestly'. Rupert Murdoch debería mandarme un cheque por todos los periódicos que vendo para él. De todas formas, no me importa. No me importa lo que la gente escriba sobre mi. Pero mis niñas... es muy injusto para mis niñas. Es... otra decepción, otra... figura... paterna que desaparece. En fin, el tema es... el tema es que necesitamos decidir dónde sentamos a Donatella porque básicamente no se habla con nadie".

"PIRATAS DEL CARIBE: EN EL FIN DEL MUNDO"

Este discurso de Elizabeth Swan en "Piratas del Caribe" consigue levantar la moral del barco entero al grito de "¡Izad la bandera!".

"Escucharme todos. ¡Escuchar! Nuestros hermanos siguen atentos a lo que hagamos. Esperan que La Perla Negra los guíe. ¿Y qué van a ver? ¿Unas ratas asustadas en un navío desvencijado? ¡No! Van a ver a hombres libres. ¡Y la libertad! Y lo que va a ver el enemigo son los fogonazos de nuestros cañones. Va a oír el sonido de nuestros aceros. ¡Y muy pronto sabrá de lo que somos capaces! Con el sudor de nuestra frente, la fuerza de nuestros hombros, ¡y nuestros corazones! Caballeros, izad la bandera".

VIDEO INÉDITO DE DYLAN A LOS 7 AÑOS, REVELA EL ABUSO DE WOODY ALLEN

"KILL BILL VOL 1"

El improvisado discurso antirracista que da Lucy Liu en "Kill Bill Vol 1" después de cortarle la cabeza a un hombre que pretendía avergonzarla por sus orígenes.

"Como su líder, los animo a que cada cierto tiempo y siempre de una manera respetuosa, cuestionen mi lógica. Si no están convencidos en un plan de acción particular que yo he pensado que es el más sabio, dígamelo, y les prometo aquí y ahora que en un futuro ningún tema será tabú... excepto, por supuesto, el tema que justo acabamos de discutir. El precio que van a pagar por sacar mis raíces chinas o americanas como algo negativo es... que les cortaré su puta cabeza. Justo como a este cabrón. Ahora, si alguno de los hijos de puta aquí presentes tiene algo que decir ahora es el puto momento para hacerlo".

"DIRTY DANCING"

Baby se enfrenta a su padre en un discurso que quizás quedó olvidado entre tantas escenas de baile.

"Te dije que estaba diciendo la verdad, papá, perdóname, te mentí... pero tú también me mentiste. Tú me dijiste que todos somos iguales y todos merecemos un descanso. Pero querías decir todos los que fueran como tú. Tú me dijiste que querías que cambiase el mundo, que lo hiciera mejor. Pero te referías a que me convirtiese en una abogada o una economista y que me casara con alguien de Harvard. No estoy orgullosa de mí misma, pero todavía soy parte de esta familia. No puedes seguir ignorándome. Hay un montón de cosas sobre mí que no son lo que tú pensabas, pero si me quieres, tienes que querer todas esas cosas. Y te quiero. Siento haberte decepcionado. Lo siento mucho, papá, pero tú también me has decepcionado a mí".

"MAGNOLIA"

¿Quién no desearía que Julianne Moore interpretase toda su vida? En esta escena de "Magnolia" da un rapapolvo a los farmacéuticos que cuestionan su vida. El resto es magia.

"Hijo de puta, puto estúpido, ¿quién carajos se cree que es? Entro aquí, usted no me conoce, no sabe quién soy ni cómo es mi vida y tiene los huevos y la desvergüenza de hacerme preguntas sobre mi vida. A la mierda, a la mierda usted también, no me llame señora.

Vengo aquí, les doy las recetas, las comprueban, hacen sus llamadas, sospechan, me hacen preguntas, estoy enferma. La enfermedad me rodea y ustedes me preguntan por mi vida, ¿qué es lo que pasa? ¿Han visto la muerte en su cama, en su casa? ¿Es que no tienen vergüenza? Y ustedes me hacen esas putas preguntas. ¿Qué pasa?

Chúpenme la polla, eso es lo que pasa. ¿Y ustedes me llaman señora?. ¡Carajo, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza los dos".

"LAS BRUJAS DE EASTWICK"

Con todos ustedes, queridísimo público... ¡CHER! Y no solamente Cher. Cher soltándole unas cuantas perlas a Jack Nicholson, que quería acostarse con ella.

"Bueno, verás, confieso que admiro enormemente tu sinceridad, Larry, y voy a intentar ser igual de franca contigo. Mira, yo creo, no, estoy completamente segura de que eres el hombre menos atractivo que he conocido en todos los días de mi vida. En el poco tiempo que hemos pasado juntos has demostrado poseer todas las características más odiosas de la personalidad masculina, incluso algunas que desconocía. Físicamente eres repulsivo e intelectualmente pobre. Moralmente despreciable, vulgar, insensible, egoísta... careces de gusto, tienes un detestable sentido del humor y hueles mal. No eres ni interesante como para darme asco".

"CONTACT"

No sabemos qué fue más duro para Jodie Foster, verse cara a cara con Hannibal Lecter o intentar convencer al jurado en "Contact" de que lo que vio fue real.

"Tuve una experiencia. No puedo probar nada, no lo puedo explicar pero todo lo que soy como ser humano me dice que fue real. Me dieron algo maravilloso, algo que me cambió para siempre: la visión del universo que nos dice lo pequeños e insignificantes y lo raros y preciados que somos, una visión que nos dice que pertenecemos algo que es mucho más grande que nosotros mismos y que ninguno de nosotros está solo. Desearía... poder compartir eso. Que todo el mundo por un solo segundo pudiera sentir ese temor, esa humildad y esa esperanza".

"FUERA DE ONDA"

La película que veíamos antes de que existiera 'Chicas malas' tiene varios momentos gloriosos (y a Brittany Murphy). Uno de ellos sin duda es el discurso de Cher sobre por qué los pueblos oprimidos deberían poder refugiarse en América.

"Bien, veamos. En este momento, por ejemplo lo haitianos necesitan venir a América, pero muchas personas piensan que eso acabará con nuestros recursos. Sin embargo, es como cuando yo di una fiesta por el cumpleaños de mi padre. Pedí que confirmaran la asistencia porque era una cena sentados, pero vinieron varias personas que no la habían confirmado lo que me irritó muchísimo. Tuve que correr a la cocina, redistribuir la comida y colocar más mesas y sillas, pero al final fue muy divertido tener a más gente. Así que si el gobierno hace un esfuerzo y va a la cocina, podríamos muy bien cenar con los haitianos. En conclusión: creo que es importante que recordemos todos que en la Estatua de la Libertad no se exige confirmación de asistencia".

"CRIADAS Y SEÑORAS"

Toda la sabiduría de este mundo la encierra esta escena de "Criadas y señoras".

"No debes sentir lástima de ti, niña. Eso sí que es feo. La fealdad es algo que crece por dentro. Es mala y dañina como esos chicos, y tú no eres un chico, ¿a que no? Cada día, hasta el día en que la entierran a una, cuando te despiertes, tendrás que tomar decisiones. Primero hazte esta pregunta: ¿me voy a creer lo que la mala gente diga sobre mí cada día?´. Y sobre tu madre... ella no eligió su vida, la vida la eligió, pero tú seguro que vas a hacer algo muy grande. Y, si no, al tiempo"

NETFLIX ANUNCIA EL REGRESO DE "REBELDE" CON NUEVA GENERACIÓN

(Imelda Téllez)