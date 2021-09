Monster Inside: la historia detrás del perturbador documental de Netflix

"Monster Inside The 24 faces of Billy Milligan", la historia detrás del perturbador documental de Netflix, si eres un fanático de las historias de asesinos seriales, sabrás que la plataforma tiene una larga lista de series y documentales sobre los más buscados del mundo y que indudablemente han dejado huellas en la historia de la humanidad.

En esta ocasión, la plataforma de streaming, apuesta por un documental dedicado a un asesino que peculiarmente, tiene 24 personalidades. Esta historia también fue retratada retratada por James McAvoy en la cinta "Fragmentado".

"MONSTER INSIDE THE 24 FACES OF BILLY MILLIGAN"

"Todavía me molesta cuando me llaman Billy. Pero no digo mucho. No digo nada en realidad. No soy Billy", es la frase del protagonista de esta serie y que sale en el tráiler oficial. Un criminal que tenía 24 personalidades y ni siquiera sabía lo que ellas hacían cuando tenían el control.

¿DE QUÉ TRATA MONSTER INSIDE?

La historia se basa en la década en la que Estados Unidos vivió el auge de los asesinos seriales, por allá de los años 70. Dentro de esos años, el mundo descubrió y quedó aterrorizado con el caso de Milligan, un criminal que era acusado de violar a mujeres y cometer robos a mano armada, pero no solo eso, tenía 24 personalidades.

Cuando fue enjuiciado, psiquiatras estudiaron a Milligan y le diagnosticaron trastorno de personalidad múltiple. El diagnostico fue utilizado para la defensa del acusado, además de que Milligan decidió no declararse inocente, pues sus psiquiatras expusieron que las personalidades de Billy eran las responsables de todos lo crímenes ocurridos, pues el no era consciente de lo que estaba haciendo. Este caso de inmediato causó gran revuelo, además de ser la primera persona en ser diagnosticada con el trastorno de personalidad múltiple y ser absuelta por ello.

Seguramente la historia te suena similar a la trama de "Fragmentado" de M. Night Shyamalan, pues estás en lo correcto. Esto se debe a que Billy Milligan, el criminal cuya historia se habla en la próxima serie de Netflix; Monster Inside, fue la inspiración para el personaje de James McAvoy, quien al igual que Milligan, era controlado por distintas personalidades.

El tráiler oficial del documental, nos muestra detalles únicos, nunca antes vistos sobre el caso de Billy Milligan, además de combinar testimonios de expertos que buscan encontrar qué es lo que ocurrió realmente con este asesino e indagar si realmente es posible que alguien pueda tener 24 personalidades.

¿CUÁNDO SE ESTRENA?

Monster Inside llega a Netflix el 22 de septiembre de este año, mientras tanto puedes ver otros grandes documentales de "True Crime" que se han estrenado este año, como "The Nilesn Tapes, Sophie: A Murder in West Cork" (y en este caso hay también un podcast para complementar) o "Misha y los lobos" (que tiene un caso muy peculiar).

(Imelda Téllez)