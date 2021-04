Mujeres afroamericanas recibirán un merecido homenaje en los Premios Essence

Hollywood reconocerá el talento y la trayectoria de la actriz y productora Whoopi Goldberg, la cantante Andra Day, Cynthia Erivo, Zendaya y Michaela Coel.

Whoopi Goldberg, Andra Day, Cynthia Erivo, Zendaya y Michaela Coel recibirán un merecido homenaje en la edición 14 de los Premios Essence.

Por primera vez el homenaje se transmitirá en vivo vía streaming durante la semana de los Premios Oscar.

La edición número 14 de los Premios Essence se llevará a cabo el próximo 22 de abril.

Andra Day, competirá por un Premio Oscar por su papel en "The United States vs. Billie Holiday", amenizará la gala de los Premios Essence.

La actriz de la exitosa serie "Orange Is the New Black", Laverne Cox, estará a cargo de la conducción de los Premios Essence.

A través de un comunicado informaron que en la edición 2021, los Premios Essence se enfocará en el poder de la resiliencia de las mujeres afroamericanas.

Essence ha demostrado nuestro compromiso para resaltar el poder y la resiliencia de las mujeres afroamericanas por 50 años, y parte de eso ha incluido crear oportunidades para realzar y reconocernos unas a otras cuando más nadie lo haría.

