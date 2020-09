"Mulán" vence la pandemia, pero su estreno es opacado por la crítica

"Mulán" logra vencer la pandemia y se libera en la plataforma de streaming Disney+, pero su estreno se ve opacado por la crítica, aseguran que el nuevo live-action de Disney dejó mucho que desear.

De acuerdo con Spoiler, "Mulán" es otra de las grandes historias de Disney que se adapta al formato live-action, esta nueva cinta tenía programado su estreno para marzo del 2020, pero la pandemia de covid-19 lo frenó. Tras seis meses de espera, "Mulán" se estrenó este viernes 4 de septiembre a través de Disney+.

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE "MULÁN?

Para Hipertextual, el film dirigido por Niki Caro es "un espectáculo que honra sin maravillas a una guerrera legendaria". El sitio lo calificó como solenme, aunque aclaró que no enamora. "Mulán no satisfará mucho a los que gustan del realismo sangriento en el cine bélico, pero sí a los aficionados a las coreografías de lucha de estilo oriental", concluyó.

En contrapartida, Espinof fue más benévolo y destacó la "apreciable actualización para Disney Plus que no tiene miedo a cambiar el original animado". Sin embargo, también reconoció que Mulan "no consigue replicar la magia del querido clásico animado de Disney", aunque aclaró que el film se erige "como una de las propuestas más interesantes de esta marcada tendencia de la compañía a seguir explotando lo que ya saben que funciona".

Por su parte, Vanguardia fue bastante ambiguo: "Mulan con actores es una película hermosa pero le falta magia", tituló el medio mexicano para resaltar la novedosa versión en Live-Action. "Falla a nivel narrativo, se siente apresurada y lenta al mismo tiempo", criticó aunque resumió que "hay más cosas buenas que malas en Mulan".

Hay más cosas buenas que malas, aclara Actitud Fem, y deberíamos sentirnos afortunados de tener una épica de guerra tan hermosa e inspiradora que es apropiada para niños. "Mulán" incluso podría llevar a que algunos pequeños se adentren en el cine asiático, lo cual podría ser el mejor resultado posible. Pero habrá que renunciar un poco a esa lealtad ciega a las películas animadas, porque estorba.

Los aficionados latinoamericanos deberán esperar para hacer dar propias opiniones porque hasta el 17 de noviembre no llegará Disney+ a la región. Una vez suscrito al servicio habrá que pagar 29,99 dólares para ver la cinta o esperar al 4 de diciembre, cuando estará libre para todos los usuarios.

(Aline Núñez)