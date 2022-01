Multiverso, nuevos superhéroes y más, los estrenos de Marvel para 2022

Se avecina un gran año para las historias de superhéroes, después del fenómeno que se desató con "Spider-Man: No Way Home" el Universo Cinematográfico de Marvel seguirá explotando el multiverso con nuevas aventuras de sus populares héroes, pero eso no es todo, nuevos personajes conquistarán la pantalla con su alusinante historia.

Si 2021 fue un año digno de aplaudir para las producciones de Marvel con Black Widow, Eternals, Spiderman: No Way Home; así como series de la talla de WandaVision, Loki o Hawkeye, 2022 tendrá mucho más material para los amantes de los superhéroes, y aquí te decimos las más esperadas y sus fechas de estreno.

Morbius

El ganador al Oscar Jared Leto se une a las producciones de Marvel, aunque no al Universo Cinematográfico (por lo menos, al momento). Y es que protagonizará Morbius, la cual saldrá en cines el 20 de enero, pero es una producción de Sony Pictures, por lo que, al momento, no está considerada canónicamente. Sin embargo, es de esperar que conecte con las sagas de Spiderman de Tom Holland y Venom de Tom Hardy. ¿Y por qué no? Lo podríamos ver cruzando con más sagas después.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Después de un 2021 donde Dr Strange fue clave en la trama de Spiderman: No Way Home, llegará la segunda película protagonizada por Benedict Cumberbatch, donde figuran personajes como Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) en el ya conocido tráiler de la película, la cual llega el próximo 5 de mayo.

Thor: Love and Thunder

Sin lugar a dudas, Chris Hemsworth, mejor conocido como Thor, es de los personajes más queridos de la franquicia. Ahora, protagonizará la cuarte película de su personaje en Thor: Love and Thunder, que se estrena el próximo 8 de julio. De lo poco que sabemos hasta ahora, Christian Bale, quien ha sido Batman para DC, se sumó al Universo Marvel como villano.

Spiderman: Across the Spider-Verse (parte 1)

Miles Morales está de regreso en Spiderman: Across the Spider-Verse (parte 1), una película que servirá como secuela de la ganadora al Oscar Spiderman: Into de Spiderverse. Ya pudimos ver un primer vistazo de la nueva cinta animada, la cual promete grandes cosas tras el impacto de la primera parte.

Black Panther: Wakanda Forever

No cabe duda que uno de los momentos más emotivos de 2022 pinta para ser el estreno de Black Panther: Wakanda Forever, debido a que durante 2020 murió quien protagonizara la primera película de Black Panther, Chadwich Boseman. Sin embargo, Marvel ya tiene fecha para su estreno y será el 11 de noviembre cuando se estrene.

Ms. Marvel

Una de las series que llegarán a Disney Plus será Ms. Marvel, una serie que será protagonizada por Iman Vellani, introducirá a una nueva personaje en el Universo Cinematográfico Marvel y que llegará en el último cuarto de 2022; es decir, entre octubre y diciembre.

(Aline Núñez)