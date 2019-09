Netflix anuncia la cancelación definitiva de "Dark", "Lucifer", "13 reasons why" y otras series

A lo largo del 2019, Netflix ha sorprendido al anunciar la cancelación definitiva de muchas de sus series; algunas de ellas, acompañadas del estreno o anuncio de la que será la última entrega de sus historias.

¿POR QUÉ LAS CANCELACIONES DE NETFLIX?

Algunas series de Netflix no logran superar las expectativas generadas, mientras que otras, simplemente llegan a su fin para dar prioridad a otros proyectos.

TE PRESENTAMOS UNA LISTA ACTUALIZADA DE LAS SERIES QUE HAN SIDO CANCELADAS POR NETFLIX:

"DARK"

Esta serie alemana ha alcanzado el estatus de culto gracias a la devoción de millones de fans en todo el mundo. Si bien ha estrenado su segunda temporada apenas en junio, el anuncio de una tercera entrega despierta emociones encontradas al confirmarse que esta será la última entrega. Una temporada que contará con ocho episodios que mantendrán la exploración a través de los viajes en el tiempo.

"LUCIFER"

Protagonizada por Tom Ellis y Lauren German, esta serie nacida en 2016 presenta a lo largo de cuatro temporadas las aventuras de un señor de las tinieblas que, aburrido del infierno, se muda a Los Ángeles para abrir un bar. Su relación con una detective de homicidios lo lleva a explorar una faceta que no conocía de su personalidad. Esta serie tendrá una quinta y última temporada de 16 episodios, la cual contempla su estreno en el 2020.

"DESIGNATED SURVIVOR"

Es la segunda ocasión que esta serie enfrenta una cancelación. La primera fue en su cadena original, la ABC, mientras que ahora, después de ser rescatada por Netflix, solo vio una temporada más. El anuncio se hace a unas semanas de que llegara al catálogo su tercera entrega el pasado 7 de julio con diez episodios.

"TUCA & BERTIE"

El último anuncio de cancelaciones fue al doble. Esta serie animada también se convirtió en la víctima más reciente de Netflix. Tal parece que la dupla animada no logró convencer, aún teniendo similitudes con la múltipremiada ´Bojack Horseman´. Solo una temporada lograron dentro del catálogo.

"13 REASONS WHY"

El reciente estreno de 13 reasons why ha dejado a sus fans a la espera de una cuarta y última temporada que, de acuerdo con medios especializados, abordará la graduación de los estudiantes de Liberty High. Aún no se sabe la fecha exacta en que será estrenada la conclusión de esta serie estadounidense.

"CHAMBERS"

Con tan solo una temporada en su haber, la compañía decidió no continuar con la serie. "Chambers" es de las más recientes cancelaciones de Netflix. Poco valió tener en su reparto a Uma Thurman y a Tony Goldwyn, tal parece que la serie sobrenatural no llenó las expectativas de espectadores y directivos.

"TRAVELERS"

Al inicio de febrero Netflix lo hacía de nuevo: no renovaría una temporada más de "Travelers". Esta serie de ciencia ficción con viajes en el tiempo incluidos no tuvo oportunidad de ver su cuarta temporada. El actor Eric McCormack anunció su final con un emotivo mensaje desde sus redes sociales.

"FRIENDS FOR COLLEGE"

Dos temporadas bastaron para que esta comedia no regrese al catálogo. Muchos lo veían venir después de su primera entrega, pero aun así logró una segunda temporada que al parecer convenció más que su primera entrega. Aun así no logró permanecer y en febrero Netflix anunció su fin.

"FULLER HOUSE"

El mismo día de la confirmación de una quinta temporada también llegó el anunció de su fin. Esta serie fue el primer anuncio negativo de Netflix al casi terminar el primer mes del 2019. Tal parece que la serie no logró consolidad el éxito obtenido en los años noventa, pero aun así, se mantuvo hasta finalizar tras cinco temporadas.

"JESSICA JONES" Y "THE PUNISHER"

Dos grandes golpes para los seguidores del mundo de Marvel. Después de cancelar otras historias del mundo de los cómics como "Daredevil", "Iron Fist" y "John Cage", la compañía terminó de cerrar el ciclo con "Jessica Jones" y "The Punisher". Exitosas o no, Netflix parece quiere enfocarse más en sus propias historias de superhéroes, como "The Umbrella Academy".

Su cancelación se veía venir, pero los seguidores tenían la esperanza de ver más de Marvel en Netflix. Tan sólo de "The Punisher" fue cancelado días después del lanzamiento de su segunda temporada.

nl