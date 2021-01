Netflix confirma segunda temporada de "Bridgerton", aquí los detalles

A fines del año pasado la plataforma de streaming, Netflix estrenó una de las series más polémicas, "Bridgerton" que a menos de un mes han confirmado la su segunda temporada.

La exitosa serie producida por Shonda Rhimes, va camino a convertirse en una de las mayores sagas en la historia de la plataforma de streaming, y en esta ocasión, la trama girará alrededor del vizconde Anthony Bridgerton.

Para sorpresa de casi nadie, el anuncio de Netflix lo realizó este jueves y llegó en forma del ya conocido panfleto de Lady Whistledown, el personaje que nos narra los más oscuros secretos de la aristocracia londinense, y la cual fue desenmascarada en el final de la primera temporada.

De acuerdo al mensaje, Whistledown promete el regreso de la familia Bridgerton y el resto de la escena social de Regency London.

El vizconde Anthony Bridgerton, interpretado por Jonathan Bailey, "será la sensación de la próxima temporada social".

Recordemos que la primera temporada, que se estrenó en Netflix justo a tiempo para Navidad, se centró en el debut de Daphne Bridgerton en el mercado matrimonial y su explosivo noviazgo con el soltero más codiciado, el Duque de Hastings. Aunque hasta el momento no se han dado más detalles de la segunda temporada, sabemos que, de acuerdo con las novelas de Julia Quinn, el segundo libro narra la búsqueda del vizconde por una futura esposa.

"Amable lector, antes de que pregunte sobre este regreso, sepa que no estoy dispuesta a informar sobre los detalles en este momento", dice la carta de Whistledown. "La paciencia, después de todo, es una virtud", finalizó el mensaje en redes sociales que rápidamente se hizo viral, y que Twitter respaldó con un icono cada vez que se usó el hashtag de los Bridgerton.

La serie ha sido vista por 63 millones de hogares en sus primeras cuatro semanas, marcando el quinto debut más grande de cualquier programa en el servicio. Si el programa mantiene ese ritmo, le quitará el primer lugar a "Gambito de Dama" como el programa más visto de Netflix en los últimos meses. La popularidad del programa solo confirma que la decisión de la plataforma de darle un costoso contrato a Rhimes y alejarla de su antigua casa en Walt Disney Co., fue una de las piezas claves para la nueva era que vive la plataforma.

EL FUTURO DE SHONDALAND

A través del acuerdo de Shonda Rhimes y Netflix, Rhimes y la socia de producción, Betsy Beers, tienen grandes planes para Shondaland en el streaming, y están preparando muchos otros proyectos, incluido el drama de Anna Delvey, "Inventing Anna", que saldrá este año. Otros títulos en desarrollo incluyen "Recursion", "The Warmth of Other Suns", "Reset", "The Residence", la antología "Notes on Love" y una colaboración del universo cinematográfico y televisivo con Matt Reeves (´The Batman´).

Rhimes continúa como productora ejecutiva de "Grey's Anatomy" y "Station 19" de ABC, con la showrunner Krista Vernoff supervisando el día a día en ambos programas. Las fuentes cercanas a la poderosa productora, señalan que la renovación de Grey's Anatomy parece una realidad, actualmente se transmite su temporada 18.

