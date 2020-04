Netflix hará serie sobre el coronavirus con actores en cuarentena

Netflix hará una serie de antología llamada "Social Distance", que estará ambientada durante la pandemia de coronavirus, la cual se adapta al cierre de la producción de Hollywood mediante el uso de actores en cuarentena.

De acuerdo con Bloomberg, Jenji Kohan, creadora de "Weeds" y "Orange Is the New Black", está produciendo el nuevo programa, que será una comedia en la que los actores se filmarán desde sus propios hogares. Los escritores han comenzado a trabajar en guiones, y la producción comenzará en pocas semanas.

Nos desafiamos a nosotros mismos para hacer algo nuevo: crear y producir virtualmente para que nuestro elenco y equipo puedan mantenerse saludables y seguros, dijo Kohan en un comunicado.

Los escritores nunca se encuentran físicamente durante el proceso de escritura. Nuestro director, Diego Velasco, dirige nuestro talento de forma remota. Nuestra showrunner, Hilary Weisman Graham, dirige la producción desde su sala de estar. El elenco no solo actúa, sino que también se filma en casa, agregó.

El proyecto de Kohan es uno de los casos de más alto perfil de un cineasta que busca adaptar la producción a las demandas de la crisis sanitaria mundial. Cientos de películas y programas de televisión han detenido la producción en todo el mundo para proteger a los actores y al equipo durante la pandemia.

Los programas nocturnos de entrevistas presentados por Jimmy Fallon y Trevor Noah han reanudado la producción filmando desde lugares remotos. Lo mismo ocurre con los programas de competencia de canto como "American Idol". Pero las comedias de situación, los dramas y las películas de acción de gran presupuesto son otro asunto.

La desaceleración amenaza con privar a las redes y los servicios de transmisión de contenido nuevo cuando más lo necesitan. El uso de videos de todo tipo se ha disparado en todo el mundo, mientras las personas confinadas en sus casas buscan entretenimiento, distracción y noticias. Netflix registró un récord de 15,8 millones de clientes en los primeros tres meses del año, un número del que acredita al coronavirus.

Netflix dijo la semana pasada que su cartera de nuevos programas no se ha visto afectada en el corto plazo. Ya ha terminado la producción en la mayoría de sus shows para este año. Pero Netflix lanza cientos de programas por trimestre y ha acostumbrado a los consumidores a esperar nuevos productos cada semana.

La comedia de prisión de Kohan, "Orange Is the New Black", fue uno de los primeros éxitos de Netflix. También es la productora ejecutiva de "GLOW", otra serie en la red de streaming.

(Imelda Téllez)