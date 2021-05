Netflix prepara el remake de "Nosotros los Nobles" en Estados Unidos

La plataforma de Netflix se caracteriza por contenidos originales, sin embargo, ahora apostará por el remake de una de las películas mexicanas más exitosas "Nosotros los Nobles".

"We are the Nobles" será el título de la versión en inglés, la cual será producida por Netflix en alianza con Gary Alazraki.

La película "We are the Nobles" será producida por Chris Columbus, Michael Barnathan y Mark Radcliffe, de la casa productora 26th Street Pictures.

En entrevista con Variety, Gary Alazraki se mostró emocionado por trabajar en esta nueva versión de la película "Nosotros los Nobles".

Estoy deseando trabajar con todos los involucrados en esta nueva adaptación de la película que cambió mi vida.

"Nosotros los Nobles" es una de la películas más taquillera de la historia del cine mexicano. Recaudó más de 318 millones de pesos, en 2013, el público mexicano acudió a las salas de cine para disfrutar de las actuaciones de Gonzalo Vega, Luis Gerardo Méndez, Juan Pablo Gil y Karla Souza.

"Nosotros los Nobles" fue nominada a los Premios Ariel en las categorías de Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor.

"Nosotros los Nobles" es una adaptación de "El gran calavera", de Luis Buñuel, y está basada en la obra de teatro homónima escrita por Adolfo Torrado.

(Ann Ventura)