Netflix y ONU Mujeres se unen y lanzan una colección especial por el Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Netflix y ONU Mujeres se unen y lanzan "Porque ella vio", una colección de documentales, películas y series conmemorativas al 8 de marzo.

De acuerdo con Informador, el contenido fue seleccionado por 55 mujeres de la industria del espectáculo, entre las que destacan: Sophia Loren, Millie Bobby Brown, Ava DuVernay, Salma Hayek, Yalitza Aparicio, Cecilia Suárez, Esther Acebo, Mina El Hammani, Petra Costa, Paulina García y Lali Espósito.





Anita Bhatia, directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres señaló que esta colaboración tiene como objetivo mostrar a las mujeres en toda su diversidad.

Esta colaboración se centra en aceptar el desafío de contar historias de mujeres y mostrar a las mujeres en toda su diversidad.

Se trata de hacer visible lo invisible y de demostrar que la sociedad solo podrá prosperar si se representan e incluyen a las mujeres en la pantalla, detrás de cámara y en todas nuestras narrativas.

"Porque ella vio" incluye series como "Unbelievable", "Sex Education" y "Orange is the New Black" que, de acuerdo con Netflix, han iniciado conversaciones importantes y muchas veces difíciles sobre las mujeres y su situación en el mundo.

En cada uno de los contenidos por el Día Internacional de la Mujer, en la interfaz de Netflix contará con una explicación sobre qué famosa de las 55 que participaron en la selección escogió esa serie o película en concreto.



Si quieres buscar el contenido de esta colección, lo puedes hacer al escribir "Netflix.com/BecauseSheWatched" en tu navegador o al escribir en el buscador de la aplicación "Porque ella vio".

(Ann Ventura)