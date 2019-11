Niños de pesadilla: Famosas cintas de terror y sus pequeños protagonistas

Los niños se han vuelto una figura recurrente en las cintas de terror, cineastas y escritores juegan con la psicología humana, usan una figura inocente para revelar los temores de la sociedad. Representar a los niños como centros del horror fueron indicativos del temor a una nueva generación, a ser superado por ella y pasar a convertirse en una figura irrelevante.

Sin embargo, también existe otro temor que es explotado: el temor a ser mal padre. Tener un hijo significa que una persona pequeñita que no puede valerse por sí misma, depende de ti. Como padre, debes protegerlo de todo mal.

Que tu hijo sea víctima de una posesión demoníaca (Night of the Living Dead, The Omen, The Exorcist, Rosemary´s Baby), en cierta forma es una señal de ser "mal padre", pues debiste proteger a tu hijo, incluso de los demonios y claro, es tu responsabilidad sacar esas entidades del cuerpo de tu pequeño.

No solo se juega con esa idea, sino que se inserta un mensaje: controlar a las nuevas generaciones.

No obstante, también existe un motivo mucho más simple, la pelea entre el bien y el mal, la inocencia y la perdición. ¿Quién esperaría que un ser inocente sea fuente de maldad? Y aún peor, ¿cómo puedes combatir a los demonios cuando están en el cuerpo de un ser inocente? ¿Puedes golpearlo, dispararle, enterrarlo? ¡Es un niño! Interesante recurso de tensión.

Los dogmas también están presentes; que una entidad demoníaca domine a un niño o que se utilice este como figura terrorífica se considera como una abominación. Los adultos pueden ser corrompidos. Los niños no. Si eso ocurre y es permitido, no hay esperanza para la humanidad.

Los guionistas son lo bastante astutos para analizar la psicología de sus personajes, el entorno social y hasta cultural, juegan con la "voz de la inexperiencia". Mucho se habla de "escuchar a los niños", pero lo cierto es que cada cosa dicha por un pequeño, en la mayor parte de los casos es considerada como objeto de su imaginación.

Son inocentes e inexpertos, pero también tan puros que se les atribuye la capacidad de ver lo que los adultos no son capaces de percibir.

Los niños no están gobernados por las normas de la sociedad. Son "impredecibles" y eso se usa para crear ansiedad en la audiencia.

Después de la explicación de por qué los niños son un recurso muy utilizado en el género de terror, te presentamos un listado con los pequeños actores que han formado parte de nuestras pesadillas.

LINDA BLAIR, "EL EXORCISTA" (1973)

La obra magna del cine de terror de 1973, "The Exorcist", es considerada como la película más aterradora de todos los tiempos. La historia gira en torno a Regan MacNeil, una joven poseída por el demonio Pazuzu. El personaje de Regan es interpretado por Linda Blair y fue tan efectivo que solo ver la cara de Regan es suficiente para asustar a muchas personas. Cuando la audiencia vio el cuerpo de Regan tomado por un demonio, es uno de los momentos más inquietantes, y escucharla decirle al padre Karras que su madre está sirviendo a los miembros del inframundo no alivia la incomodidad en absoluto.

HARVEY STEPHENS, "LA PROFECÍA" (1976)

El personaje de Damien, también conocido como el Anticristo, en la histórica película de terror de 1976 "The Omen", fue interpretado por Harvey Stephens. Lo que es extremadamente inquietante sobre el niño es que no hace mucho más que mirar siniestramente a las personas que lo rodean, pero eso es todo lo que necesita hacer para infundir una sensación de temor. Este personaje puede no ser el niño más espeluznante del cine, pero es un personaje que aún evoca miedo cuando ve a un niño en un traje escolar.

LOUISE Y LISA BRUNS, "EL RESPLANDOR" (1980)

Este par de hermanas gemelas fueron vistas merodeando por el Hotel Overlook en la obra maestra de Stanley Kubrick "The Shining". Su presencia en la pantalla duró menos de un minuto, pero su escena fue tan aterradora que se han convertido en un elemento icónico del género de terror. Parece lo suficientemente aterrador que las chicas quieran que Danny Torrance juegue con ellas para siempre, pero la escena que recuerda lo que sucedió en sus momentos finales es lo que aumenta aún más la tensión.

DAVEIGH CHASE, "EL ARO" (2002)

La adaptación de 2002 de "The Ring", es una de las películas más espeluznantes y terroríficas de todos los tiempos y Daveigh Chase como Samara Morgan es también uno de los niños más espeluznantes del cine. Este aterrador fantasma, durante la mayor parte del tiempo, permanece dentro de la cinta VHS, pero una vez que sale, el público está obligado a encender las luces, especialmente al verla salir de la televisión.

GAGE CREEDENCE, "SEMENTERIO DE MASCOTAS" (1989)

En la película "Pet Sematary" de 1989, Miko Hughes interpretó el papel de Gage Creedence y sigue siendo uno de los papeles más espeluznantes que desempeña cualquier niño en una cinta de terror. Aunque a algunos les resulte tonto ver a un niño de tres años derribar a un anciano con un bisturí, pero la forma en que el niño se mueve seguramente te dará una sensación escalofriante y parece francamente muy inquietante.

TOMÁS, "EL ORFANATO" (2007)

Tomás es un niño que se vuelve infinitamente más aterrador cuando los niños comienzan a usar sacos de arpillera en la cara y solo para tener una idea, mira a Óscar Casas como Tomás el fantasma en "The Orphanage" de 2007. Al igual que muchos otros fantasmas en esta película, él no es un espíritu malévolo, pero solo una mirada a él es suficiente para darte escalofríos por el resto de la noche.

TOSHIO SAEKI, "LA MALDICIÓN" (2004)

Yuya Ozeki pintó todo su cuerpo de blanco para las versiones japonesa y estadounidense de The Grudge y desempeñó el papel del niño fantasma de ojos negros terrorífico e inductor de pesadillas Toshio Saeki. Varios actores han interpretado el papel de Saeki en una serie de spin-offs, pero nadie ha perfeccionado el equilibrio inquietante de la inocencia y el mal como él y todavía es considerado como un ícono de terror japonés.

JODIE DEFEO, "EL HORROR DE AMITYVILLE" (2005)

En 2005, "The Amityville Horror", con Ryan Renolds como parte del elenco. A pesar de que la película tiene una reputación bastante mala, la espeluznante niña fantasma, Jodie DeFeo, interpretada por Isabel Connor es suficiente para darte escalofríos. Cualquiera se asustaría si vieran a una niña con un agujero en la frente simplemente colgando en el armario, o colgando del techo, o mirándote a la cara en el espejo del baño.





nl