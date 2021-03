No pudieron quitarse el personaje; actores de Hollywood encasillados

Ser recordado por un único papel o quedar encasillado puede ser una maldición para algunos o una bendición para otros. Estos actores y actrices han filmado numerosas películas, pero cuando dices su nombre, al instante piensas en ese personaje que les dio fama mundial. Incluso algunos son conocidos más por su apodo, el de la película, que por su verdadero nombre.

LINDA BLAIR

Tiene 62 años y cantidad de películas en su haber, pero para todos siempre será la-niña-del-exorcista. Tenía apenas 14 años cuando se estrenó "El exorcista" (1973) que la convirtió en ícono y le dio una fama que le costó manejar, tras quedar encasillada en el escalofriante papel de Regan McNeil.

MACAULAY CULKIN

En cierto, también lo vimos en "Ricky Ricón", pero, vamos, Macaulay Culkin siempre será Kevin, el niño olvidado por sus padres en las dos películas de "Mi pobre angelito" (1990 y 1992). Al igual que Linda Blair, la fama temprana no fue fácil, pero en vez de quedar encasillado por un papel de miedo, fue por su rostro de niño adorable. Los problemas con las adicciones y la mala relación con sus padres tampoco ayudaron a que desarrollara su carrera adulta.

CHRISTOPHER REEVE

¿Hacía falta llegar más lejos cuando fuiste el actor que inmortalizó a Superman? No. Pese a que filmó numerosas películas, incluyendo la destacada "Lo que queda del día" (1993), en un rol bien dramático, Christopher Reeve quedó encasillado como Superman. Interpretó este papel interpretó en cuatro películas entre 1978 y 1987, y a él le debió su carrera. ¡Hey! Nadie dijo que quedar encasillado siempre sea malo.

HALEY JOEL OSMENT

En 1999, Haley Joel Osment cambió su nombre por "el niño de Sexto sentido" y hasta hoy no ha habido vuelta atrás. Hay que decirlo, tras este súper éxito que hasta le valió una nominación al Oscar, Osment filmó algunos títulos de trascendencia, como "Cadena de favores" e "Inteligencia artificial", pero hoy, a sus 29 años, sigue siendo recordado como el niño que veía gente muerta.

MARK HAMILL

"Acostúmbrate, de ahora en más siempre serás Luke Skywalker", le habría dicho con sabiduría Carrie Fisher a Mark Hamill tras el éxito de "Star Wars". Acertada predicción. Siguiendo un camino muy distinto al de su compañero Harrison Ford, Hamill trabajó en otras películas sin mayor éxito. Hoy el actor disfruta del regreso de la saga creada por George Lucas, pero lo cierto es que su carrera se reduce a "Star Wars". Tampoco es poca cosa, ¿no?

Daniel Radcliffe

Inició su carrera gracias a la saga de "Harry Potter", en 2001. La primera película que protagonizó fue la de La piedra filosofal. Gracias a sus ochos películas, Daniel Radcliffe pasó a la historia como "el pequeño mago". Desafortunadamente, no ha logrado deshacerse de este personaje. Aunque ya ha trabajado en otras películas y obras de teatro, la verdad es que todos seguimos recordándolo como Harry Potter.

ANTHONY PERKINS

El psicótico Norman Bates que interpretó en "Psicosis" (1960) de Alfred Hitchcock pasó a la historia. Su trabajo como un loco de atar fue memorable, pero desde aquel rol, Anthony Perkins no logró expandir su carrera, que se vio reducida a papeles como psicópata, incluyendo las siguientes películas basadas en su famoso personaje.

Rupert Grint Daniel Radcliffe sigue siendo recordado como el mago, pero ha hecho algunos trabajos para despegarse del papel. Emma Watson ha superado por completo a Hermione. ¿Y Rupert Grint? Vamos, que tiene 29 años y aún está a tiempo. Eso no quita que millones de niños alrededor del mundo lo hayan visto crecer como Ron, el pelirrojo de "Harry Potter" y se estén preguntando para cuándo un gran papel. De momento, es parte de la serie "Snatch".

LINDA HAMILTON

Forever Sarah Connor, podríamos decir. Su papel en la saga "Terminator" la catapultó a la fama y la convirtió en una de las máximas heroínas del cine de acción de la historia. Ha filmado numerosas películas, pero no podemos negar que quedó encasillada para siempre en este memorable rol.

JIM PARSONS

Probablemente este nombre no te parezca conocido, pero si te decimos Sheldon Cooper sabrás de quién estamos hablando. Por este papel Jim obtuvo un Emmy como Mejor Actor Protagonista, por cuatro años seguidos. También recibió un Globo de Oro por la misma categoría, en 2011. Sin duda, Sheldon es uno de los personajes más icónicos de "The Big Bang Theory". Aunque Jim ha tenido otros proyectos e incluso ha llegado a Broadway, ninguno ha sido tan memorable como Sheldon.

HUGH LAURIE

Mejor recordado como el doctor más sarcástico de la historia, este actor se encasilló en Gregory House, el personaje que interpretó durante ocho años. Hugh Laurie no sólo mes actor, también se desempeña como humorista, escritor, músico y cantante. Pero siempre será recordado como "Doctor House".

ELIJAH WOOD

La saga del "Señor de los Anillos" llevó a la fama a Elijah Wood, quien interpretó a Frodo. Sólo bastaron tres películas para que Elijah se encasillara para siempre en este personaje. Elijah es muy talentoso, sin embargo, casi nadie lo recuerda en otros papeles de su carrera.

ROBERT DOWNEY JR.

Durante una década ha interpretado al Iron Man en Marvel. A estas alturas es casi imposible no relacionarlo con este superhéroe. Aunque tiene una larga trayectoria como actor, previo a interpretar al señor Stark, Robert Downey Jr. siempre será recordado como el sarcástico multimillonario. Incluso éste fue uno de los motivos por los que quiso abandonar el papel en Avengers. No desea pasar a la historia con un solo personaje.

FRANKIE MUNIZ

"Malcolm in the Middle" llevó a la fama a Frankie Muniz. Tristemente, no tuvo ningún otro personaje con un éxito similar. Aunque también es músico, escritor, productor, piloto de automovilismo y manager de una banda estadounidense, siempre lo recordaremos con su papel en una de las series más exitosas de la historia. Incluso su interpretación como Malcom le valió una nominación a los Premios Emmy y dos a los Globos de Oro. Es una lástima que un problema de salud le provocara pérdida de la memoria y no recuerde su trabajo en esta famosa serie.





(Imelda Téllez)