Nuevo poster de “Spider-Man No Way Home” confirmaría a Andrew y Tobey

Nuevo poster de “Spider-Man No Way Home”...

Spiderverse confirmado: Andrew Garfield y Tobey Maguire aparecen en nuevo poster de “Spider-Man: No Way Home” que presumió productora de Marvel (FOTO TOMADA DE IG: @spidermanmovie)

Una productora de Mavel Studios habría hecho el spoiler más grande de la película de superhéroes más esperada del año, Victoria Alonso habría confirmado el spiderverse a escasos días del estreno de “Spider-Man: No Way Home” con un poster donde aparecen Andrew Garfield y Tobey Maguire.

El Universo Cinematográfico de Marvel sembró en el público gran expectativa por “Spider-Man: No Way Home” al revelar que la tercera película de Tom Holland como Peter Parker traería de regreso a los villanos que aparecieron en las películas de Tobey Maguire y Andrew Garfield, confirmando así que el multiverso se hará presente en esta nueva cinta por lo que los fans crearon varias teorías alrededor de la película y la mayoría coinciden en que podríamos ver a tres hombres araña luchando mano a mano contra los seis siniestros.

A pesar de la exigencia del público Marvel y Sony se han limitado a revelar información sobre el tan esperado Spiderverse, pero la productora Victoria Alonso habría confirmado los rumores con una imagen que compartió en su cuenta de Instagram.

Victoria Alonso, vicepresidenta de Marvel, compartió un póster donde las cosas parecen ser muy claras; Andrew Garfield y Tobey Maguire formarán parte de “Spider-Man: No Way Home”.

Como se aprecia, Tom Holland está en el centro, dividido en dos, con su traje de Spider-Man pero detrás de él hay dos sombras “misteriosas”. El que está a la izquierda sería Tobey Maguire y a la derecha podemos ver a Andrew Garfield; las siluetas parecen ser “muy evidentes”.

Por si esto fuera poco, en el centro del póster podemos ver a los 5 Siniestros ya confirmados en la película: Sandman, Doctor Octopus, Electro, Duende Verde y Lagarto, pero hasta la izquierda aparece un remolino de color verde, que sería una referencia a Mysterio.

Todas estas pistas podrían ser la última confirmación que los fanáticos necesitaban para estar totalmente listos para Spider-Man: No Way Home, aunque ojo, en redes sociales ya comenzó una ‘campaña’ de NO SPOILERS, donde piden a quien asistirá a la premier y a funciones del día 15 no revelar nada. Veremos si hacen caso.

(Aline Núñez)