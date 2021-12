¿Odias la Navidad? Series para maratonear y olvidarte de las fiestas decembrinas

¿Eres el Grinch de la familia? Series para maratonear en Navidad que no tienen nada que ver con las celebraciones decembrinas (FOTO TOMADA DE FREEPIK)

La Navidad es una de las celebraciones más esperadas del año, ya sea por la convivencia, los regalos y la comida, pero nunca falta el grinch que prefiere pasársela en su cuarto que bajar a convivir con la familia, sí tu eres esa persona no te preocupes, es muy comprensible que no toleres una celebración que pone eufóricos a todos, así que aquí te dejamos unas recomendaciones de series para que no sufras de aburrimiento y hasta te desconectes del mundo exterior.

Encontrar algo bueno que ver en televisión es difícil durante las fiestas decembrinas, el tema que acapara la pantalla es la Navidad y como sabemos que no eres fans de estas románticas comedias que inspira el ambiente Navideño, te traemos algunas opciones de las populares plataformas de streaming que te distraerán de la melosa Navidad.

"Ted Lasso" en Apple TV+

La historia del perdedor más entrañable, generoso y carismático de la televisión, alcanzó un inédito nivel de calidad en el historial de series de 2021. Pero más que eso, también demostró que su éxito es algo más que un fenómeno casual. La gran comedia del año es una mirada traviesa, audaz y emocional a los grandes temas de nuestra época. Pero también, una de las más inspiradoras versiones sobre el mundo del deporte entre el mundo de las series actual.

Por supuesto, Ted Lasso sabe que el secreto de su éxito es su capacidad para reinventarse. En su segunda temporada lo ha hecho con una fluidez que apuntaló los puntos más alto de la primera y mostró la inteligencia de un experimento afortunado. Tedd y su equipo se despiden de 2021 con los brazos cargados de trofeos y reconocimientos. Pero también, con la promesa de un crecimiento más interesante en el futuro.

"El juego del Calamar" en Netflix

Esta mezcla afortunada de acción, crítica social y gore se convirtió en el gran éxito de las series de 2021. Y no solo por tener varias de las secuencias más crueles del streaming, sino también por ser un experimento audaz que implicó varias ideas. Por un lado, el recorrido por la miseria, la desigualdad social y la exclusión desde un inquietante punto de vista. Por otro, la forma en que el terror y el gore pueden crear su propia dinámica. El resultado fue una mezcla singular de registros y puntos altos de guion.

Convertida en un suceso a escala mundial, El Juego del calamar demostró el poder del streaming y su extensa repercusión en la cultura pop. Con una segunda temporada aun entre rumores y ganando adeptos casi a diario, la serie surcoreana es el ejemplo de un hito televisivo en plena evolución.

"Succession" en HBO Max

La familia Logan regresó para una tercera temporada que asombró y desconcertó a partes iguales. La crueldad, las traiciones y la violencia sutil aumentaron de manera exponencial. Pero lo que en realidad causó impacto, fue la forma en cómo la serie de 2021 se reinventó para mover las piezas del poder con cuidado en otra dirección nueva.

Con Logan Roy (Brian Cox) enfrentado en una batalla a muerte contra sus hijos, Succession despuntó por un guion impecable y una ejecución precisa. Pero en especial, por su aire mucho más lóbrego y brutal que cualquier punto anterior de su historia. Con una cuarta temporada en producción, la llamada mejor serie de la televisión se convirtió en 2021 en un fenómeno de culto.

"Rumbo al Infierno" en Netflix

¿Qué pasaría si supieras la hora de tu muerte? Lo que parecía un tropo singular del terror, se convirtió en todo un alegato sobre la moral, la fe y el miedo. El segundo fenómeno surcoreano del año llevó a su punto más alto dudas existenciales, terrores colectivos y el fenómeno de la fe. Después, lo convirtió en una durísima crítica sobre la ambición y la angustia en masa de una época cínica.

La serie de 2021 se convirtió en quizás la mejor del terror del año. Al mismo tiempo, en una producción sofisticada con muchas más aspiraciones que narrar el terror de manera distinta. Con su incómodo aire violento, Rumbo al Infierno contó una rarísima versión sobre las bendiciones y milagros que provocó escalofríos mundiales.

"WandaVision" en Disney+

La primera serie de Marvel para Disney+, WandaVision, tenía la complicada misión de ser el primer paso de la fase cuatro. Luego de retrasos, reprogramaciones y un calendario sujeto a drásticos cambios por la pandemia, la decisión fue audaz. Pero Marvel apostó a la historia en formato serial de uno de sus personajes secundarios intrigantes y triunfó.

La malograda historia de amor entre Visión y Wanda Maximoff se convirtió en un experimento televisión a escala desconocida. Una que abrió las puertas a todas las posibilidades de una nueva dimensión sobre el Universo Cinematográfico de Marvel. Para su último capítulo, la serie de 2021P arrasó en audiencia y aunque decepcionó en expectativas, se convirtió en el primer gran suceso del estudio del año.

"Loki "en Disney+

El problemático, incorregible y encantador dios de la mentira de Tom Hiddleston fue uno de los personajes más llorados de la masacre en Infinity War. Sus incondicionales fanáticos lamentaron su muerte por meses y hubo un largo debate sobre las posibilidades que hubiese sobrevivido. Pero todo parecía indicar que finalmente el ilustre asgardiano había muerto realmente. Incluso, el propio Hiddleston recibió una respuesta lacónica de Kevin Feige: "Ahora sí ha muerto".

Pero, por supuesto, Loki de Asgard no había agotado todos sus recursos. Y en Endgame volvió a huir?—?como no?—?teseracto en mano. Lo siguiente, fue la premisa de una las series más sorprendentes del año y la que abrió la puerta al multiverso de Marvel. Loki es algo más que un recorrido por el querido personaje del estudio. También, es una serie que renueva la ciencia ficción televisiva y apuesta alto a los tropos tradicionales del género. la serie 2021 que deslumbró a los fans volverá el próximo año.

"Ojo de Halcón" en Disney+

Clint Barton (Jeremy Renner) es el más discreto de Los Vengadores. Y nadie esperaba que su serie, Ojo de Halcón, fuera una explosión de acción, buenas ideas y grandes momentos. Además de la presentación de Kate Bishop, un personaje que ha crecido en importancia en el mundo del cómic con el correr de los años. Pero la serie de 2021 es mucho más que la bienvenida a una nueva generación de Vengadores. También es una profusión de detalles sobre el futuro de la franquicia de Marvel.

Desde la confirmación que Hank Pym (Michael Douglas) está de nuevo en acción, la esperada llegada de Kingpin (Vincent D'onofrio) hasta Yelena Belova (Florence Pugh). La serie ha tenido lugar para grandes apariciones, una mirada nueva al mundo después del blip y profundizar en el mundo de Barton.

"The Expanse" en Amazon Prime

La ciencia ficción llevada a una siguiente y elegante dimensión. Con su combinación de política, luchas por el poder y una brutal honestidad sobre el futuro, es la gran serie del género del 2021. Y eso es mucho decir, con Fundación convertida en un éxito de la pantalla chica gracias a Apple TV+. Pero la odisea de los tripulantes de Rocinante a través de la Tierra, Marte y el Cinturón es una espléndida mirada al bien y al mal.

A la vez, un recorrido sincero por todo tipo de versiones sobre los principales tropos de la ciencia ficción contemporánea. Con guiones brillantes, una atención minuciosa a la ciencia detrás de la ficción y personajes inolvidables, The Expanse es un éxito. Uno que termina con una temporada final espléndida en la que cierra todas sus líneas con cuidadosa y conmovedora atención.

"The Morning Show" Apple TV+

Esta es la historia incómoda de lo que ocurre detrás de las cámaras. De lo que se oculta detrás del brillo de las sonrisas en pantallas y también, de la visión ideal de nuestra cultura. Con una premisa semejante, la serie tuvo la oportunidad de explorar las sombras colectivas desde un punto de vista sofisticado. Pero también, de analizar y reflexionar sobre la moral contemporánea y sus distintas graduaciones.

Con una brillante segunda temporada recién finalizada, The Morning Show logró demostrar la profundidad de su planteamiento y hasta dónde puede llevarlo. ¿Qué podemos esperar para una futura y tercera temporada? Tal vez más sorpresas?—?algunas sombrías?—?pero en especial, un reflejo caótico de la realidad.

(Aline Núñez)