“Ojalá todos pudieran tener chance de entrar a la UNAM”: ganador del Oscar

Tras ganar la estatuilla del Oscar en la categoría de “Mejor Sonido” en la película “El Sonido del Metal, Jaime Baksht, recordó lo importante que fue para la su formación académica en la Universidad Nacional.

“La UNAM me ayudó muchísimo, me dio una formación increíble. Tuve varios amigos en mi salón que eran megagenios, con quienes sigo en contacto. La Universidad es un gran lugar para que todos los jóvenes obtengan parte de su formación”.

Así mismo Jaime Baksht detalló: “Ojalá todos tuvieran chance de tener acceso a ella”.

Recordemos que antes de adentrarse de llenó al mundo del Cine, Jaime Baksht estudió física en la Facultad de Ciencias

“Decidí estudiar física porque el sonido era lo que más me apasionaba desde siempre. Quería conocerlo desde la teoría de ondas y el mejor lugar para aprenderlo era la Universidad, detalló.

El ganador del Oscar, también tomó una serie de materias optativas que le ayudaron en su entendimiento del sonido como lo fue electrónica científica.

Después viajó a Inglaterra para iniciar su camino como ingeniero de sonido, pero Baksht considera que su aprendizaje en la UNAM fue fundamental para su vida ya que en su trabajo hay que entender de tecnología: “Tienes que ver las cosas así, y otra parte tiene que ver con la creatividad”.

SU NOMINACIÓN EN LOS PREMIOS OSCAR 2021

Recordemos que junto a Jaime Baksht, Michelle Couttolen y Carlos Cortés se llevaron la estatuilla en la categoría de “Mejor Sonido” por su trabajo en la película "Sound of Metal".

Pero este no fue el único reconocimiento para "Sound of Metal", también se ganaron un BAFTA, el premio de la Association of Motion Picture Sound y el de la Cinema Audio Society, entre otros.

Para Jaime Baksht la importancia de haber ganado un Oscar recae en que es un símbolo mediático, que no solo impacta a un público cinéfilo sino a la gente en general, comparándolo con el fenómeno del Mundial.

“El Oscar es extremadamente mediático, tiene un valor internacional en las comunidades cinematográficas. Si yo llego a Alemania y saben que gane un Oscar, es más fácil poder hacer cosas que si digo que gane algunas otras distinciones”, aseguró.

Jaime Baksht también ahondo en su sentir al ganar su primer Ariel: “Sin embargo por ejemplo el Ariel mexicano es un premio importante, muy querido en toda Latinoamérica. Hicimos una película en Republica Dominicana y la gente nos hablo porque vieron en nuestro currículum unos Ariel. Pare ellos era una cosa majestuosa que tuviéramos Ariel, ¡Para mí también! Creo el día que gané el primero de ellos fue más emocionante que el Oscar”.

