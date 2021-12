"Ómicron", la película de 1964 que "predijo" la llegada de la variante del covid

Hace unos días se dio a conocer que ha surgido una variante del covid que aparentemente es mucho más agresiva y que está cobrando vidas en Sudáfrica, pero lo que llamó la atención es que existe una película filmada hace casi 60 años llamada "Omicron", nombre al que le asignaron a esta nueva enfermedad.

La película "Omicron" fue filmada en Italia, en 1964, y se ha hecho viral en las redes sociales por su similitud ante la situación por la que actualmente está pasando el mundo.

Algunos usuarios de redes sociales aseguran que es una predicción que se está cumpliendo.

Aunque la historia de la película a blanco y negro es muy distinta a la de un virus, una rara "enfermedad" en un hombre amenaza a la paz mundial, como en estos momentos lo está haciendo el virus que ha cobrado las vidas de miles de personas en el mundo.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA "OMICRON"?

De acuerdo al portal "Premiere", "Omicron" es un filme italiano de comedia y ciencia ficción, que fue dirigida en la década de 1960 por Ugo Gregoretti y trata sobre un alienígena que invade el cuerpo de un terrícola e intenta conquistar el planeta.

"Un alienígena del planeta Ultra usurpa el cuerpo de un terrícola para comprender más sobre la humanidad y la tierra antes de que comience la invasión. Film de ciencia ficción de clara orientación marxista que reflexiona sobre los acontecimientos políticos desde la óptica de un ser extraño a nuestro planeta", explica la sinopsis.

Aunque sabemos que el covid-19 no tiene nada qué ver con seres alienígenas, o al menos aún no se ha planteado, algunos usuarios sí relacionan la situación de la película con la situación actual, a manera de metáfora.

Esto es, porque el virus lo comparan con el alienígena que invade el cuerpo de las personas y diferencia de conquistar el mundo, acaba con la vida de muchos de ellos, pero los que sobreviven, tienen una segunda oportunidad de "renacer" y "conquistar" el mundo.

La película fue protagonizada por Renato Salvatori y Rosemary Dexter, una actriz británica que debutó en el mundo del cine con este proyecto, además de la actuación de Gustavo D´Arpe, Gaetano Quartararo, Mara Carisi y Dante Di Pinto.

"Omicron" fue nominada al "León de Oro", en la edición 24, del "Festival Internacional de Cine de Venecia".

LA VERDAD DE LA PELÍCULA "ÓMICRON"

Lo cierto es que el poster de esta película que ya le dio la cuenta a las redes sociales, es totalmente falso. Esta película no existe, en realidad se trata de un cartel manipulado de la película inglesa y estadounidense "Sucesos en la IV Fase" (1974), que sí fue ganadora del galardón en 1975, como recogen medios en aquel momento.

La fotografía del póster que se está difundiendo por redes sociales como Facebook y Twitter se trata de una edición de un cartel real. Esto se puede comprobar con una búsqueda en Google Imágenes de la frase que aparece en la parte superior: "The day the Earth was turned into a cemetery". Así aparecen otras fotografías de la misma cinta, en las que aparece el nombre real, Phase IV (Sucesos en la IV Fase).

Utilizando de nuevo el mismo buscador, en este caso con el nombre real de la película, encontramos el cartel que está circulando en diversas publicaciones.

