Oscar 2021: Las sorpresas y los grandes ignorados

Las películas "Ya no estoy aquí", Da 5 Bloods, "Eurovision Song Contest", "One Night in Miami King" y The Mauritanian The Mauritanian" se quedaron con las ganas de competir en los Premios Oscar 2021 (FOTO ESPECIAL)

Esta mañana la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunció la lista de los nominados de la entrega numero 93 de los Premios Oscar.

Dentro de las categorías hubo grandes sorpresas, pero también grandes películas fueron ignoradas por la Academia de Hollywood.

Las películas "Minari", "Promising Young Woman", "Mank", "El juicio de los 7 de Chicago" y "The Father" ya habían arrasado desde que los críticos y la prensa pudieron verlas antes que nadie, conseguido nominaciones en las categorías más importantes.

Este 2021 el Premio Oscar es mucho más diverso, destaca la nominación de dos mujeres en la categoría de "Mejores directores" y la categoría de "Mejor película", además, de historias que le dan voz a la comunidad afroamericana y también una producción extranjera que podría convertirse en la gran ganadora de la noche el próximo 25 de abril.

Son buenas noticias, pero entre toda esa celebración, no podemos olvidarnos que las categorías tienen pocos espacios y eso siempre significa que algunas grandes películas, actores y directores terminan siendo ignorados, mientras que otros nos sorprenden al conseguir nominaciones inesperadas.

Los latinos fueron ignorados, las películas "La Llorona" de Guatemala y "Ya no estoy aquí" de México, sonaban como fuertes candidatas en la categoría de "Mejor Película Extranjera".

"Another Round", "Better Days", "Collective", "The Man Who Sold His Skin", "Quo Vadis, Aida?", aspiran a ganar el Premio Oscar 2021.

La única nominación latina se la llevó "El Agente Topo", en la categoría de "Mejor Documental".

Las cineastas Emerald Fennell, de "Promising Young Woman", y Chloe Zhao, de "Nomadland", se llevaron sus muy merecidas nominaciones en la categoría de "Mejor Director" después de haber conseguido menciones en la temporada de premios como los Globos de Oro.

"Da 5 Bloods", la película de Spike Lee de Netflix también comenzó a sonar como una posible candidata cuando se estrenó en el streaming con una historia de guerra que se enfoca en un grupo de veteranos afroamericanos que vuelven a Vietnam en busca de un tesoro que escondieron durante la guerra, pero en general fue muy ignorada durante la temporada de premios.

Regina King por "One Night in Miami King" ya había conseguido varias nominaciones en distintos premios, pero esta vez se quedó fuera para dejarle lugar a Thomas Vinterberg, el director de "Another Round" que hasta ahora no había aparecido en las premiaciones.

Jodie Foster por "The Mauritanian The Mauritanian" ya se había llevado varios reconocimientos en las premiaciones anteriores, pero la categoría de "Mejor Actriz" tenía competencia muy dura, así que Foster y su película se quedaron fuera. Esta vez la película no se llevó ni una nominación.

La actriz ya fue ganadora de un Oscar, Olivia Colman también era de las favoritas, en especial porque "The Father" es de las películas más nominadas de la temporada, pero quedó fuera de los nominados al Oscar.

"Eurovision Song Contest" de Netflix no obtuvo nominaciones en las categorías más importantes, y eso era de esperarse, pero se llevó una mención gracias a una divertida que aparece en la película que se basa en la historia de los concursos de música que han sido tan populares en los últimos años.

"Judas and the Black Messiah" y "Sound of Metal" entre las más nominadas, estas dos películas ya recibieron distintos premios y nominaciones, pero esta vez se coronaron como algunas de las más nominadas del Oscar 2021, y podríamos verlas llevarse muchos premios.

La película de Steven Yeun podría repetir la historia de la multipremiada película "Parasite", que en 2020 arrasó en los Oscar.

"Minari", destaca en la categoría de "Mejor Película". La cinta cuenta la historia de migrantes que sigue a una familia de Corea que se muda a Estados Unidos para intentar construir una mejor vida.

La actriz de "Borat 2" se llevó una nominación a lo peor de los premios en los Razzie, por el mismo papel está nominada en la categoría de "Mejor Actriz de Reparto".

