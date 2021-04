Oscar 2021: los grandes ganadores de la noche más importante en Hollywood

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebró la 93° edición de los Premios Oscar, en medio de una atípica ceremonia que se desarrolló en tres lugares diferentes, pero con el mismo objetivo: celebrar a lo mejor del séptimo arte del último año.

A más de un año de la pandemia, los Premios Oscar 2021 fueron la primera gala de celebridades que se realizó de manera presencial, ceremonias como los BAFTA, Grammys y AMAs se adaptaron a un formato digital, pero los premios de la Academia de Hollywood se apegaron a estrictas medidas de seguridad para que la celebración fuera como se acostumbra, a lo grande.

A pesar de que ya había favoritos para cada categoría, hubo grandes sorpresas en el resultado de los premios más importantes de la industria cinematográfica.

GANADORES DE LOS OSCAR 2021

MEJOR PELÍCULA

"Nomadland".

MEJOR DIRECTOR

Chloé Zhao, por "Nomadland".

MEJOR GUION ORIGINAL

"Emerald Fennell por "Promising Young Woman".

MEJOR GUION ADAPTADO

Christopher Hampton y Florian Zeller, por "El padre".

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL

Frances McDormand, por "Nomadland".

MEJOR ACTOR PRINCIPAL

Anthony Hopkins, por "El padre".

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Youn Yuh-jung, por "Minari".

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Daniel Kaluuya, por "Judas y el mesías negro".

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

"Soul", de Pete Docter y Kemp Powers.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

"Another round", de Thomas Vinterberg (Dinamarca).

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

"Mi maestro el Pulpo", de Pippa Ehrlich y James Reed.

MEJOR FOTOGRAFÍA

Erik Messerschmidt, por "Mank".

MEJOR MONTAJE

Mikkel E. G. Nielsen, por Sound of Metal.

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste, por "Soul".

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

H.E.R., D´Mile y Tiara Thomas, por "Fight for You", de "Judas y el mesías negro".

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Donald Graham Burt y Jan Pascale, por "Mank".

MEJORES EFECTOS VISUALES

Scott Fisher, Andrew Jackson, Andrew Lockley y David Lee, por Tenet.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Ann Roth, por La madre del blues.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Sergio López-Rivera, Mia Neal y Jamilka Wilson, por "La madre del blues".

MEJOR SONIDO

Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Philip Bladh, por "Sound of Metal".

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Dos completos desconocidos, de Travon Free y Martin Desmond Roe.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

"Si me pasa algo, los quiero", de Will McCormack y Michael Govier.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

"Colette", de Anthony Giacchino.

