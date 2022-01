"Oscuro Deseo": segunda temporada llega a Netflix y esto es lo que debes saber

Netflix tiene todo un plan de series y películas para conquistar este 2022 con sus historias originales, el próximo mes de febrero se estrenará en la plataforma de streaming la segunda temporada de "Oscuro Deseo", la pasional y caótica historia de Alma y Darío continuará para atar los cabos sueltos que dejó su fugaz romance.

El thriller de Netflix protagonizado por Maite Perroni y Alejandro Speitzer se estrenó en julio 2020 y se convirtió en una de las series favoritas del público no solo por su misteriosa trama sino por las candentes escenas entre los protagonistas. En un comunicado de la plataforma de streaming se dio a conocer que "Oscuro Deseo" alcanzó 35 millones de hogares en todo el mundo en sus primeros 28 días, lo que la convirtió "en la primera temporada (no en inglés) más hot en Netflix a la fecha", tal fue el éxito que la segunda temporada no tardó en confrimarse.

ASEGURAN QUE TATIANA REGRESA A LA TV COMO CONDUCTORA DE "MASTERCHEF JUNIOR"

En la serie Maite Perroni da vida a Alma, una abogada y profesora de 40 años defensora de los derechos de la mujer cuya vida cambia en un fin de semana cuando tiene una aventura con Darío, un joven de 23 años que cimbra su vida al involucrarla en un crimen.

Los cabos sueltos de la primera temporada podrían resolverse en "Oscuro Deseo 2", pues en uno de los videos promocionales el actor Erik Hayser quien interpreta a Esteban Solares, destaca:

Todos necesitamos respuestas y estoy seguro que las encontraremos (...) Se pronostican tiempos de nacer y tiempos de morir.

"OSCURO DESEO" TEMPORADA 2

De acuerdo con el poster y el tráiler oficial de la segunda temporada de "Oscuro Deseo", Maite Perroni y Alejandro Speitzer regresan a la serie con sus respectivos personajes, Alma y Dario, quienes supuestamente tomaron rumbos distintos en su vida, pero por alguna razón sus caminos se vuelven a cruzar.

Encuentros explosivos y una sorpresiva tragedia serán el detonador para un nuevo e inquietante juego de espejos y giros inesperados, anunció este lunes la plataforma Netflix en un boletín sobre el proyecto que estrena su segunda parte el 2 de febrero.

SILVIA PINAL ESTÁ LIBRE DE COVID-19 Y ASEGURA QUE SE SIENTE "CON GANAS DE VIVIR"

En el adelanto se observan los intentos de Alma por retomar su vida, ahora como mujer divorciada, mientras que su joven exalumno, Darío, disfruta de su nueva vida marcada por la felicidad de un futuro matrimonio con una joven llamada Julieta.

En el vídeo también se observan nuevas caras, como el de la actriz colombiana Catherine Siachoque, de 49 años de edad, quien encarnará a una mujer que traerá de regreso el pasado al haber mantenido amorío con Darío, a quien también caracteriza como un "hombre violento y oscuro" en el mismo tráiler.

CHIQUIS COMPRA LUJOSA MANSIÓN Y SU FAMILIA PELEA POR LA HERENCIA DE JENNI RIVERA

Por su parte, se observa a Leonardo Solares, exesposo de Alma, intentando recuperar sus lazos con su hermano Esteban Solares (Erik Hayser), quien tendrá que pasar un periodo en la cárcel para poder concretar una venganza contra Darío. La primera temporada de Oscuro deseo en 2020 hizo posible que México se posicionara como el país de origen de una de las series más vistas en listas internacionales de la plataforma al haber estado en el top 10 de más de 75 países, como Brasil, España, Estados Unidos y Francia.

(Aline Núñez)