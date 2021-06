La industria de Hollywood no está exenta de leyendas, existen diversas historias sobre sucesos paranormales ocurridos dentro de grandes producciones; objetos que se mueven, presencias extrañas e inexplicables muertes, son algunas de las cosas que aseguran haber vivido en carne propia miembros del equipo, incluso años después de haberse estrenado la cinta.

Todos hemos escuchado en alguna ocasión anécdotas de rodajes malditos y, es que, aunque seas un escéptico con estos temas, es imposible no caer en este tipo de historias paranormales cuando se habla de las mayores películas de terror.

Una de las sagas de este género que más momentos aterradores ha dejado detrás de las cámaras es "Expediente Warren". Sin embargo, su última entrega, "Expediente Warren: Obligado por el demonio", no se queda atrás. Michael Chaves, director del filme, ha revelado que al escuchar un exorcismo real los allí presentes notaron que empezaba a hacer frío en la habitación.

Algunos señalan que solo se trata de rumores y desafortunadas coincidencias, mientras que otros aseguran que las historias son auténticas representaciones de la mala suerte. No siempre se habla de apariciones fantasmales o ruidos desconocidos, lamentablemente, en muchas ocasiones las muertes son las que amplían etas leyendas.

PELÍCULAS EN LAS QUE OCURRIERON INESPERADO SUCESOS PARANORMALES ¿COINCIDENCIA?:

"POLTERGEIST"

"Poltergeist" (Fenómenos extraños) alberga tras las cámaras una historia tan macabra, o más, de lo que cuenta delante de ellas. La actriz Dominique Dunne (Dana Freeling) fue estrangulada por su ex novio, su compañero de reparto Julian Beck (Kane) murió antes del estreno de "Poltergeist II: El otro lado" a causa de un cáncer de estómago -diagnosticado durante el rodaje-, Will Sampson (Taylor) falleció por un fallo renal poco después de la llegada a los cines de la segunda entrega y la pequeña Heather O'Rourke (Carol Anne) murió por una enfermedad del estómago. Demasiadas muertes para un equipo de rodaje.

Según los más creyentes, el hecho de que utilizasen esqueletos reales para el final de la primera entrega fue lo que provocó la racha de mala suerte.

"EXPEDIENTE WARREN"

Cuando los miembros originales de la familia en la que se basa la película acudieron al set de rodaje, dijeron que sintieron un viento frío. Sin embargo, ningún árbol de los alrededores se movía.

James Wan, director de las dos primeras entregas de la saga, también sufrió una experiencia con el más allá. Un cachorro que acababa de adoptar se quedó mirando a un lado de la habitación en el que no había nada y comenzó a gruñir agresivamente. Wan declaró que el perro siguió algo con la cabeza, pero él no vio nada.

Durante la secuela de "The Conjuring" titulada "El caso Enfield", Wan contó lo siguiente: "Vieron que al final del escenario de sonido habia unas cortinas enormes. Comenzaron a balancearse ellas solas. Seguían moviéndose. Ninguna de las puertas estaba abierta, el aire acondicionado estaba apagado. Simplemente se movían solas".

Por último, el realizador de la tercera entrega "Obligado por el demonio" relató lo que ocurrió cuando escucharon un exorcismo real: "Lo más inquietante para mí fue escuchar el audio del exorcismo real del exorcismo de David Glatzel y que los espectadores oirán durante los créditos de la película. Antes de rodar esa escena lo escuchamos en una sala junto a los actores que luego interpretarían la secuencia. Y al acabar nos miramos los unos a los otros mientras sentíamos que empezó a hacer frío en la habitación. Fue un momento que nunca olvidaré...".

"LA SEMILLA DEL DIABLO"

De nuevo un rodaje en el que varios miembros del equipo fallecieron. El compositor Krzysztof Komeda murió a causa de un coágulo cerebral tras sufrir una caída por un barranco en Los Ángeles. El productor William Castle murió por un infarto de miocardio unos años después del estreno.

Pero sin duda, el suceso más trágico que rodea el filme es la horrible muerte de Sharon Tate -pareja del director Roman Polanski- y sus amigos a manos de la secta de Charles Manson en 1969, un año después del estreno de "La semilla del diablo".

"THE POSSESSION"

El actor Jeffrey Dean Morgan se declara un escéptico pero asegura que no pudo evitar dudar cuando comenzaron a pasar cosas raras en el rodaje de The Possession (El origen del mal): luces que explotaban sin razón, corrientes de viento frío en sitios cerrados...

El suceso más grave fue cuando se originó un terrible incendio que quemó todo el material de atrezzo de la película. La investigación posterior confirmó que no había habido ningún fallo eléctrico. Uno de los elementos que se quemó fue la caja Dybbuk de la película -supuestamente habitada por un espíritu. Cuando trajeron la nueva caja, nadie quería quedarse al lado de ella.

"MATRIX" LA SAGA

Aunque la saga de "Matrix" no entra dentro del género de terror, también tuvo sus episodios de sucesos paranormales que vivieron algunos de los miembros del equipo, especialmente a Keanu Reeves. La novia del actor, Jennifer Syme, dio a luz a un bebé sin vida y, pocos años después, murió en un accidente de coche. Los infortunios para Reeves no termina ahí. Acabó en el hospital tras un accidente de moto, poco después regresó por una lesión en el pie que sufrió en el set y su hermana recayó en su lucha contra la leucemia.

Hay dos muertes relacionadas directamente con la saga. La cantante Aaliyah, quien rodó escenas como Zee en Matrix Reloaded e iba a regresar en Matrix Revolutions, murió en un accidente de avión. Gloria Foster, quien interpreta al oráculo, también falleció.

"ANNABELLE"

Uno de los "spin-off" más exitosos de "Expediente Warren" es "Annabelle", la trilogía centrada en la diabólica muñeca que el matrimonio de demonólogos guarda en su habitación. En Annabelle vuelve a casa, la tercera entrega de la saga precedida por Annabelle y Annabelle: Creation, pasaron cosas muy extrañas. Su actriz protagonista Mckenna Grace contó lo ocurrido.

"Una mañana me desperté y tenía este extraño y pequeño corte cerca de la raíz del pelo en mi frente y tenía forma de triángulo", relató la intérprete. "Cuando estábamos todos juntos en el rodaje por primera vez, las luces se apagaron y todos nos asustamos preguntando: 'Annabelle, ¿estás ahí?'. Después, las luces volvieron y estaba sangrando muy fuerte por la nariz. Me ocurre a veces por la alergia, pero no así de fuerte. En cuanto dejé el rodaje para ir a por un pañuelo, dejó de sangrar".

Al igual que en otras entregas de la franquicia, un sacerdote bendijo el set de la película, pero parece que no sirvió de nada. Grace recuerda que llevó una cámara de fotos instantánea para sacar imágenes del reparto y el equipo, pero cada vez que tomaba una foto en la que aparecía Annabelle, la imagen aparecía totalmente negra.

En "Annabelle", la primera entrega de la trilogía, el director John R. Leonetti dijo que cuando se preparaban para rodar, vio tres línes dibujadas en el polvo de la ventana de la sala de estar, lo que es un reflejo de los tres dedos del demonio en la película. También declaró que un foco se cayó sobre un actor que interpretaba a un portero, mientras grababa una escena en la que el demonio mata a ese portero.

"GHOST OF GOODNIGHT LANE"

Esta película de terror de 2014 se inspiró en la historia real del estudio de rodaje Media World Company de Texas, el cual dicen que está encantado. El productor Alin Bijan se enteró de que varios miembros que habían trabajado ahí habían visto un hombre desconocido vagando por el set. El equipamiento se movía cuando nadie estaba cerca e, incluso, alguno aseguró que le habían pegado en la cara de forma misteriosa. En 2010, un grupo de investigadores de lo paranormal dijeron que el estudio estaba encantado.

Cuando rodaron la película en Media World Company, el reparto y el equipo técnico declararon haber visto luces parpadeando y accesorios que caían del techo sin previo aviso. Lo más espeluznante es que algunas personas escucharon que decían su nombre, pero nadie de su alrededor lo había dicho.

"TERROR EN AMITYVILLE"

James Brolin, actor de "Terror en Amityville", no aceptó el encargo hasta que tuvo un "espeluznante" suceso. Estaba leyendo el guion en las primeras horas de la mañana y, cuando llegó a la parte más interesante de la historia, un par de pantalones se cayeron de una percha. El susto de Brolin fue tal que saltó de su silla. En ese momento se dio cuenta del potencial de la historia.

Justo antes de comenzar el rodaje de la segunda entrega, según informa MTV, el cuerpo sin vida de un pescador llegó a la orilla del sitio en el que iban a grabar el filme. Un suceso que creó el ambiente de tensión necesario para la película.

"ENTRE FANTASMAS"

La protagonista de la serie "Entre fantasmas", Jennifer Love Hewitt, le contó a Ellen DeGeneres en 2007 los extraños sucesos que se vivían en el set. En una ocasión, el equipo tuvo que parar de grabar una escena porque parecía que algo se movía detrás de la actriz, justo encima de su hombro. Además, a veces sentían que alguien les tiraba de la ropa, las luces se movían a su libre albedrío, algunos objetos desaparecían.

"GHOST"

Aunque "Ghost" daba más ternura que terror y hacía soltar una que otra lágrima, el rodaje sufrió algunos extraños sucesos debido a que se grabó en el Estudio 19 de Paramount, un local que declaran maldito desde la época en la que Orson Welles rodó Ciudadano Kane entre esas paredes. Sin embargo, muchas leyendas son debidas a que también acogió la grabación de "Poltergeist", un rodaje que fue de lo más accidentado y trágico.

Además de la muerte de Patrick Swayze en 2009 de cáncer de páncreas, el actor Vincent Schiavelli falleció de cáncer de pulmón. En la película, su personaje (fantasma) abre una máquina de cigarrillos para poder fumar.

"LA PROFECÍA"

Esta cinta no se queda atrás en cuanto a sucesos extraños durante su filmación. El actor Gregory Peck y el guionista David Seltzer tomaron vuelos distintos rumbo a Reino Unido y coincidentemente ambos aviones fueron alcanzados por un rayo. En tanto, al productor Harvey Bernhard casi le cae un rayo mientras filmaban en Roma. El director Richard Donner y parte de su equipo iban a tomar un avión pero la empresa los indemnizó para que esperaban un día extra o dos por otro vuelo porque necesitaban esos lugares. Aceptaron el acuerdo y eso les salvó la vida porque ese avión tuvo problemas con el motor y se estrelló. Murieron todas las personas que iban a bordo. Meses después, ya con la película postproducción, el supervisor de efectos especiales, John Richardson, sufrió un accidente en carretera con novia y ésta fue decapitada.

"EL CUERVO"

Brandon Lee, hijo del legendario Bruce Lee, murió durante la filmación de esta película. Esto generó polémicas porque falleció en una secuencia donde le dispararon con un arma de fuego que debió ser de utilería. El equipo de efectos especiales asumió la responsabilidad. Además, hubo otros accidentes un técnico sufrió quemaduras dentro de un ascensor y otro cayó de un andamio. Sobra decir que Bruce Lee también murió durante un rodaje.

(Imelda Téllez)