Películas que no pueden faltar en el maratón de Navidad

Si no planeas salir de vacaciones y te quedaras en casa a continuación te dejamos las mejores recomendaciones para que disfrutes de intenso maratón de las mejores películas de Navidad.

NETFLIX ARRUINA LA NAVIDAD Y BAJA DE SU CATÁLOGO A "EL GRINCH"

Si estas aburrido de las películas de Navidad de siempre, en Netflix hay una gran variedad de títulos que podrás disfrutar en familia, pareja, amigos o simplemente en la tranquilidad de tu hogar. Hay para todos los gustos así que no hay pretexto para que la pases increíble en estas fechas.

SAFARI POR NAVIDAD

Antes de la llegada de la blanca Navidad, la plataforma le dio calor a su programación de fin de año con una producción que se desarrolla en África. "Christmas in the Wild" nos embarca en los planes de la neoyorquina Kate Conrad, quien pretende realizar una segunda luna de miel pero su pareja aprovecha la ocasión darle fin al matrimonio.

NOCHES BLANCAS: TRES HISTORIAS DE AMOR INOLVIDABLES

Otra producción original de Netflix que viste de alegría nuestra temporada es la adaptación del bestseller "Let it snow, let it snow, let it snow". Para esta ocasión la nieve es nuestra protagonista porque las historias se entrelazan luego de una gran nevada en un pequeño pueblo norteamericano. Tres relaciones cambiarán su vida amorosa en medio de las festividades navideñas, un clima juvenil que mezcla muchos sentimientos y emociones. Ya sea un romances inesperados o largas amistades que buscan el siguiente paso, la repentina tormenta será la excusa perfecta para disfrutar de una de las mejores películas de navidad en Netflix, no importa cuán cursi sea, siempre nos deleitamos con el amor en noche buena.

KLAUS

La animación no podía faltar entre las mejores películas de navidad en Netflix, siendo " Klaus" el único representante del género para esta ocasión. "Un verdadero acto de generosidad siempre provoca otro" es unos de los mensajes de esta original producción que presenta una versión del nacimiento del personaje más famoso de la Navidad.

EL CABALLERO DE LA NAVIDAD

Estamos en el mejor momento para llenar de fantasía nuestro mundo, y por eso las historias románticas siempre tendrán un espacio en la programación de las mejores películas de navidad en Netflix. Siempre encontraremos un alma desamparada o desencantada del amor por no encontrar su príncipe azul. La magia del cine como siempre inventa una historia que trasciende el tiempo, y para esta ocasión, veremos el viaje del caballero medieval Cole quien es enviado por una hechicera a la actual ciudad de Ohio. Mientras intenta completar una misión para volver a su época, conoce a Brooke, una encantadora profesora de Ciencias con poca suerte en el amor que le ayuda a desenvolverse en el mundo moderno.

HOLIDAY RUSH

Entre las mejores películas de navidad en Netflix no podíamos dejar pasar el tema central de estas fiestas: estar en familia, por eso llega una historia de unión pese a cualquier circunstancia. Holiday Rush, también conocida como "Navidad, loca navidad" trata sobre el famoso DJ de radio ´Rush´ Williams, quien pierde su trabajo justo antes de que sus cuatro hijos malcriados le pasen la lista de los regalos que quieren para Navidad. Ser padre y madre a la vez no será sencillo, así que con la ayuda de sus amigos Rush y su familia tendrán que ajustarse a las condiciones para hacerle frente a la vida, como desprenderse de los lujos, comodidades e incluso arriesgarse a comprar una emisora de radio para comenzar desde cero. Una aventura donde no puede faltar el merecido romance que surge de los momentos de renacimiento, recalcando la importancia de que la felicidad no es lo que tienes, sino quienes nos rodean.

UN PRÍNCIPE DE NAVIDAD: BEBÉ REAL

"A Christmas Prince: The Royal Baby" es la tercera película de la franquicia creada por Netflix para navidad. La aventura real de Amber y Richard va a su siguiente nivel: la llegada del heredero. Además del arribo del bebé real, los reyes de Moldavia esperan la llegada de miembros de la realeza de un antiguo reino con el que tienen que renovar un antiguo tratado. Sin embargo, el acuerdo desaparecerá, la paz se pondrá en peligro y una antigua maldición amenaza a la familia.

CRÓNICAS DE NAVIDAD

Esta es la joya de la corona cuando se trata de películas de Navidad en Netflix. Es un título de estreno protagonizado por el experimentado Kurt Russell que nos muestra un Papá Noel bastante peculiar, pero que le enseñará a un par de niños el valor de la Navidad, incluso después de haber perdido a su padre.

EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD

Esta película cuenta una historia de amor un poco extraña y se trata de una excéntrica joven abogado que nunca se ha enamorado, pero todo cambia cuando se enamora perdidamente de un fantasma que habita en un hotel que debe vender antes de noche buena.

A VERY MURRAY CHRISTMAS

Seguimos con la lista de las películas de Navidad en Netflix y hemos incorporado para los amantes de lo clásico un espectáculo que querrán disfrutar junto a Bill Murray con su velada navideña y muchos amigos, entre ellos los famosos George Clooney o Miley Cyrus, todos unidos para celebrar una blanca Navidad.

UNA PRINCESA PARA NAVIDAD

Finalmente, entre las películas de Navidad en Netflix hemos incorporado un cuento de hadas, en el que la típica chica sencilla le ha tocado sobrevivir con sus sobrinos huérfanos y termina enamorada de un príncipe antes de la Noche Buena, incluso conquistando el corazón de un testarudo y anciano rey.

