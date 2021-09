Películas y documentales que retratan la tragedia del 11 de septiembre

Este 11 de septiembre de 2021 se conmemoran 20 años de los atentados terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York, un hecho que marcó la historia de Estados Unidos, y que ha sido retratado en diferentes momentos en documentales y películas, que pretenden revelar el drama de uno de los momentos más oscuros en la historia de la humanidad, entender sus causas y algunas de sus consecuencias.

De la mano de expertos, sobrevivientes y analistas, se sigue develando cómo sucedió el mayor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos.

TURNING POINT / NETFLIX

Quien pega primero pega dos veces. Y así lo hizo Netflix al estrenar esta semana "Turning Point: 9/11 and the War on Terror", una entrega documental que se extiende por cinco partes de una hora y explora, en detalle, los hechos y sus consecuencias. La producción toma el 9/11 como un punto de partida antes de profundizar en ramificaciones que sigue casi hasta el día de hoy (casi, porque no parecía que los talibanes fueran a regresar tan fácilmente). El documental se toma un tiempo pertinente para narrar la invasión soviética a Afganistán en 1979 y el apoyo que Estados Unidos les ofreció a quienes defendían su territorio para entorpecer la marcha de su rival (gracias, Guerra Fría).

Muestra el testimonio de la persona que le hacía llegar dinero y armas a esa resistencia, y uno de los líderes afganos del momento ofrece un especial peso del relato en esa etapa. En el fondo, el drama humano es el punto de partida, así no sea el destino. El director Brian Knappenberger se sirve de muchas fuentes documentales, videos, fotografías y voces de historiadores, periodistas, investigadores, oficiales de ese Gobierno, entre muchas más, para entregar una historia equilibrada. Se destaca, en principio, la participación de quienes, de milagro, salieron vivos del atentado, pues con sus testimonios lo hacen todo palpablemente angustiante. Las comunicaciones radiales del control aéreo, de los departamentos de bomberos, de la policía y del Pentágono que escucha el espectador amplifican esa sensación, mientras los aviones toman rutas inexplicables en ese momento.

Vale llorar por muchos detalles, así no sean novedosos. La historia humana de esos bomberos que no traicionaron su promesa y fueron a proteger y salvar a otros así les costara la vida es tan valiosa hoy como en 2001. Pero también se asoma el lado más oscuro de lo que desencadenó el conflicto: una política de abusos presidenciales (y vicepresidenciales) en nombre de la lucha contra el terrorismo, que un excombatiente de guerra del Partido Republicano como John McCain supo condenar.

Este documental se hace valioso no por su novedad, pero sí por su completo relato lleno de voces y perspectivas. Impresiona escuchar a un talibán de la vieja guardia (previa al resurgimiento actual) que resalta cómo la gente era feliz bajo su régimen medieval, pues "había seguridad".

WORTH (¿CUÁNTO VALE LA VIDA?) / NETFLIX

De la directora Sara Colangelo, la película ilustra la historia real del abogado y mediador Kenneth Feinberg (Michael Keaton) y de la directora de operaciones de su bufete, Camille Biros (Amy Ryan), encargados de evaluar la indemnización económica para las familias de las víctimas del 9/11. Feinberg, frío en principio ante la tarea de compensar pérdidas incalculables con dinero, choca con Charles Wolf (Stanley Tucci), un líder comunitario que llora la muerte de su esposa. Ese encuentro le cambia la mirada al abogado, que del cinismo da pie a una empatía que le permite dimensionar el verdadero costo humano de esta tragedia.

APPLE TV+: LA VERSIÓN OFICIAL Y UN PREMIADO MUSICAL

El servicio de streaming de la manzana se la juega por dos perspectivas particulares. En primer lugar, ofrece su documental 9/11: Inside the President´s War Room, que le sigue los pasos al mandatario estadounidense durante el día infame, desde la mañana en Sarasota, Florida, leyendo con niños de primaria, hasta trayectos inciertos en el avión Air Force One, que parecía llevarlo siempre donde no quería ir (porque "todo avión se convirtió en una amenaza"). George W. Bush no es un protagonista al que se le haga barra, y aun así la producción sirve como la versión de Bush y Cheney sobre cómo se convirtió en un presidente de guerra.

Por otro lado, la plataforma ofrece una mirada más humana en Come From Away, el registro de un premiado musical de Broadway (en una función para sobrevivientes de la tragedia y rescatistas) que cuenta la historia de las 7.000 personas atascadas en Gander, Newfoundland (Canadá) cuando el tráfico aéreo en Estados Unidos se detuvo. Las interacciones entre pobladores y visitantes brindan una mirada esperanzadora a lo que vino después de un momento oscuro.

LOS EPICENTROS DE SPIKE LEE / HBO MAX

NYC Epicenters 9/11-2021 ½, dirigida por el célebre neoyorquino, es una entrega de cuatro partes de dos horas que pone la lupa en la ciudad resiliente y sus luchas como epicentro del terror en 2001 y de la pandemia dos décadas después. En Estados Unidos, el último capítulo se emite el 11 de septiembre. En Colombia, su fecha de estreno está por definirse.

Fahrenheit 9/11 Michael Moore (2004)

Es una película documental estrenada en 2004, dirigida por el cineasta estadounidense Michael Moore. Esta cinta narra las causas y consecuencias de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, haciendo referencia a la posterior invasión de Irak liderada por ese país y Gran Bretaña.

9/11 EVIDENCIA EXPLOSIVA – HABLAN LOS EXPERTOS (2012)

Hay una teoría sobre la demolición controlada del World Trade Center, lugar donde se encontraban las Torres Gemelas derrumbadas por el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001.

En este documental podrás encontrar un punto de vista diferente a lo que se ha dicho sobre su demolición, de la mano de más de 40 expertos, que buscan explicar, de manera detallada, planteamientos específicos sobre este suceso y el lugar denominado Zona Cero.

DOCUMENTAL "LOS ARCHIVOS SECRETOS DE OSAMA BIN LADEN"

Es un documental realizado por National Geographic y Peter Bergen, un escritor y analista de seguridad nacional de CNN, que examina 470.000 archivos digitales encontrados en el complejo de Osama bin Laden y descifra sus secretos.

Diez años después de planear el ataque terrorista del 11 de septiembre que derribó las Torres Gemelas en Nueva York, Bin Laden fue localizado en una mansión fortificada de Pakistán y asesinado el 2 de mayo de 2011.

El documental expone la visión del mundo y la vida del fundador de Al Qaeda, por medio de la entrevista a psicólogos criminales, académicos especializados en religión, militares y personas cercanas a su círculo.

LA NOCHE MÁS OSCURA (2012)

Esta película retrata la historia y el trabajo de una agente de la CIA que busca e investiga el paradero de Osama bin Laden, líder de Al Qaeda, grupo terrorista que fraguó el atentado contra las Torre Gemelas y el Pentágono

Ganadora de un premio Oscar a Mejor Película en 2013, esta cinta se encuentra en Netflix.

(Imelda Téllez)





(Imelda Téllez)