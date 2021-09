Penelope Cruz y los grandes ganadores del Festival de Cine de Venecia

Terminó la 78 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia y el talento femenino arrasó en la premiación, las grandes ganadoras de este codiciado evento en el séptimo arte fueron la directora Audrey Divan, su película "L'événement" ("El acontecimiento") la hizo acreedora del León de Oro, mientras que la española Penélope Cruz fue reconocida con la Copa Volpi como Mejor Actriz por su participación en la cinta "Madres Paralelas".

La cinta de Audrey Diwan narra un aborto clandestino en la Francia de los sesenta. La historia está basada en la novela autobiográfica del mismo título de la francesa Annie Ernaux.

EL TRÁILER DE "SPIDER-MAN" QUE FUE CENSURADO TRAS ATENTADO A LAS TORRES GEMELAS

Hice esta película con rabia y con deseo, desde mis tripas, mi corazón y mi cabeza, quería que fuera una experiencia, hacer el viaje en la piel de esta joven mujer, que no la viéramos sino que fuéramos ella, dijo Diwan, sexta mujer que gana el León de Oro en la historia de la Mostra.

El León de Plata Gran Premio del Jurado, segundo premio en importancia, fue para Paolo Sorrentino por "È stata la mano di Dio" ("Fue la mano de Dios"), su película más autobiográfica y por la que Filippo Scotti se llevó también el premio Marcello Mastroianni al mejor actor emergente.



La neozelandesa Jane Campion fue León de Plata a la mejor dirección por "The power of the dog" ("El poder del perro") y el Premio Especial del Jurado fue asignado a "Il buco", la cinta con la que el italiano Michelangelo Frammartino narra una exploración espeleológica en el remoto sur italiano en los sesenta.

LA MAGIA DEL ACÚSTICO, LOS MEJORES MTV UNPLUGGED QUE HICIERON HISTORIA

GRANDES GALARDONES EN EL FESTIVAL DE CINE DE VENECIA

La Copa Volpi al mejor actor fue para el filipino John Arcilla por "On the Job: The missing 8", una historia basada en hechos reales sobre la represión a la prensa en su país.

La española Penélope Cruz ganó la Copa Volpi a Mejor Actriz por "Madres paralelas", de Pedro Almodóvar, convirtiéndose en la primera hispana en obtener este galardón. Este un filme entrecruza el tema de la maternidad y la memoria histórica en España

Gracias por confiar en mi, por inspirarme en la búsqueda de la verdad fuera y dentro del set, por tu impecable trabajo ético, muy difícil de encontrar en estos días locos, por tu dedicación a los detalles, has creado magia de nuevo y estoy orgulloso de formar parte de ello, señaló Cruz dando mérito a Almodóvar por su reconocimiento.

El galardón a mejor guión lo recogió una emocionada Maggie Gyllenhaal por "The lost daughter", adaptación de la novela "La figlia oscura" de Elena Ferrante, y ópera prima de la actriz como directora.



¿TORETTO ERES TÚ? VIN DIESEL SE DEJA VER CON KILOS DE MÁS VACACIONANDO EN ITALIA

Por otro lado, en la sección Horizontes, la segunda en importancia del certamen, dedicada a las nuevas vanguardias, una de las ganadoras fue "El gran movimiento" del boliviano Kiro Russo, Premio Especial del Jurado.

El mejor filme fue "Pilgrims", de Laurynas Bareisa, de Lituania, y el mejor director Éric Gravel, por "À plein temps", una cinta que también dio la Mejor Actriz de Horizontes, la francesa Laure Calamy, una de las protagonistas de la serie "Call My Agent!". Y el mejor corto fue "Los huesos", de los chilenos Cristóbal León y Joaquín Cociña

(Aline Núñez)