Polémicos documentales sobre atletas olímpicos que no te puedes perder

Si eres un fanático del deporte, tal vez ya viste varios de estos documentales, y sino, entonces no te los puedes perder. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 vuelven a reunir a los mejores atletas del mundo, figuras que pasarán a la historia por sus logros y por los controversiales episodios que lleguen a protagonizar.

Este año, los juegos de Tokio 2020 aún no terminan y ya se presentaron varios temas que han generado polémica, como por ejemplo los atletas rusos no pueden competir por su país (llevan la bandera de ROC), las jugadoras de Handball noruegas fueron multadas por no querer usar bikinis para jugar, las gimnastas alemanas llevaron leotardos especiales para hablar sobre la sexualización de las deportistas, Sha´Carri Richardson fue eliminada después de dar positivo por marihuana y Naomi Osaka puso sobre la mesa el tema de la salud mental de los atletas, además del racismo al que se enfrenta.

Lo cierto es que los atletas son también celebridades, lo que que ocurra con ellos en tiempo de Olimpiadas o no, resulta del interés general y muchos tienen historias de vida que son dignas de películas. Es por eso que aquí te traemos un recuento de los documentales más polémicos que van más allá de grandes hazañas de los deportistas al revelar los momentos más oscuros que puede llegar a tener el deporte.

POLÉMICOS DOCUMENTALES SOBRE ATLETAS OLÍMPICOS:

ÍCARO / NETFLIX

El documental Ícaro desentraña la trama de dopaje que provocó la exclusión de los atletas rusos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, fruto del trabajo del director estadounidense Bryan Fogel y de su amistad con el exdirector del laboratorio antidopaje ruso Grigori Rodchenkov.

"El proyecto nace al preguntarme por qué Armstrong nunca dio positivo en un test antidopaje. Me producía mucha curiosidad saber qué estaba pasando, qué iba mal en un sistema que se presentaba al mundo como algo que funcionaba. Quería explorarlo personalmente y mostrarlo ante la cámara", explica Fogel.

SIMONE VS HERSELF / FACEBOOK WATCH

No, Simone Biles no tiene escándalos de drogas o de crímenes violentos, pero ella fue una de las atletas que acusaron a Larry Nassar de haber abusado sexualmente de ellas durante años, además de que eran sometidas a programas de entrenamiento brutales por parte de sus entrenadores.

Este documental es más bien una mirada a lo que la atleta tiene que hacer para seguir defendiendo su lugar como la mejor del mundo en la actualidad, donde se mencionan también las presiones y obstáculos del deporte.

ATHLETE A / NETFLIX

Este documental de Netflix relata uno de los casos más polémicos de los últimos años, el del doctor que pasó años abusando sexualmente de las gimnastas del equipo de Estados Unidos, incluyendo a Simone Biles y muchas otras que consiguieron medallas en los juegos olímpicos.

El documental explica que Larry Nassar se aprovechaba de la vulnerabilidad de las atletas para abusar sexualmente de ellas, haciéndoles creer que todo era parte de su tratamiento para evitar que sintieran dolor y para que pudieran recuperarse rápidamente.

NAOMI OSAKA / NETFLIX

La tenista no es exactamente una figura polémica, pero actualmente generó controversia al decir que no daría entrevistas después de sus partidos para proteger su salud mental, además de que habló también sobre el racismo que le ha tocado vivir.

En el documental de Netflix, Osaka habla sobre su ascenso en el mundo del tenis profesional, la respuesta que recibió del público, la presión a la que se enfrenta como una figura pública e incluso la forma en la que el mundo la trata al ser una atleta negra u japonesa.

PISTORIUS / AMAZON PRIME

El atleta paralímpico hizo historia con su caso de superación y su gran velocidad, pero sus logros atléticos después se vieron opacados por la muerte de su novia, con un caso que terminó con Pistorius convertido en sospechoso y siendo condenado a prisión.

Pistorius alegó que había sido un accidente y que había disparado su pistola pensando que alguien se había metido a su casa durante la noche, pero muchos creen que el asesinato fue premeditado y que el atleta manipuló al mundo para parecer inocente.

FISTS OF FREEDOM: THE STORY OF THE 68 SUMMER GAMES

Este documental de HBO se centra en el gesto de "Poder negro" de los velocistas estadounidenses Tommie Smith y John Carlos al recibir su medalla en los Juegos de Verano de 1968 en la Ciudad de México, mientras la comunidad afroamericana sufría actos de racismo y discriminación terribles.

Fists of Freedom usa imágenes raras, fotos de archivo y entrevistas con figuras clave de la época para mostrar lo que ese gesto significó y lo que pasó con Smith y Carlos después de eso.

30 FOR 30: THE PRICE OF GOLD

Tonya Harding es probablemente una de las atletas más polémicas en la historia olímpica, ella puso sobre la mesa el tema de la desigualdad en el deporte, pero también los extremos a los que se pueden llegar cuando las ganas de ganar se salen de control.

Esta es la historia de cómo Harding intentó eliminar a su competencia (con un ataque que marcó al deporte para siempre) para mantener su posición como una campeona olímpica.





(Imelda Téllez)