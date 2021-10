Ponen a la venta la escalofriante casa donde Freddy Krueger causó terror

Ponen a la venta la escalofriante casa de la película "Pesadilla en la Calle Elm", donde Freddy Krueger causó terror. Esta cinta es de las más icónicas en el género de miedo y suspenso del séptimo arte por lo que es de las más buscadas en Google Map y en época de Halloween es una parada obligada de los turistas.

Por si no lo sabías, la famosa casa donde atormenta el espíritu de Freddy Krueger no se encuentra en la calle Elm en Ohio (ya sé, qué decepción), sino en Los Ángeles, California, y actualmente se piden $3 250 000 dólares por ella. Sí, leíste bien, por poco más de 3 millones de dólares puedes obtener una casa con una cocina abierta, con estilo retro y moderno, una grandiosa suite principal, baños adyacentes a cada habitación, una habitación para la lavandería y múltiples habitaciones acondicionadas para ser oficinas.

Cabe aclarar que la Casa de la película "A Nightmare on Elm Street" no está habitada por el espíritu de Freddy Krueger, así que no te lo encontrarás disfrutando del sol junto a la alberca y mucho menos soñarás con él. De hecho la casa que vimos en la película de 1984 ya fue remodelada, incluso la icónica puerta roja ahora es negra.

Esta no es la primera casa importante en la historia del cine que se ha puesto a la venta para quien quiera habitarla. El hogar de Laurie Strode, protagonista de Halloween interpretado por Jamie Lee Curtis, actualmente pertenece a una familia, que siempre tiene una calabaza frente a la fachada para indicar que, en efecto, es la famosa casa, por lo que cualquiera puede ir y tomarse una foto con esta.

Aunque los villanos no vienen incluidos, es obvio que lugares tan famosos e importantes en la cultura popular siempre atraerán un número importante de visitantes, por lo que la fama y el dolor de cabeza de estar batallando con gente que va a tomarse fotos frente a la fachada sí que es parte del paquete.

Las ofertas para comprar la casa deben hacerse antes del 31 de octubre, fecha en que los agentes que la tienen en venta estarán dando dulces a las valientes personas que acudan a un tour por el infame lugar.

La pandemia de covid-19 nos arrebató la celebración de Halloween y Día de Muertos el año pasado, por lo que este año la fiesta será a lo grande y se podrá disfrutar de un tour de bienvenida en la casa de Freddy Krueger.

(Aline Núñez)