Ponte en "mood" rockero con estos documentales de Los Stones, Metallica y otros

Se acerca el fin de semana y es el momento perfecto para entrar en "mood" rockero con estos 5 documentales de Netflix que te transportarán a la atmósfera de los "rockstar", donde conocerás sus secretos, las locuras y todo el trabajo que hay detrás de algunas de las bandas más icónicas de todos los tiempos.

Conocerás las historías más intimas de bandas como los Rolling Stones, The Beatles, Metallica y más.

ESTOS SON LOS 5 DOCUMENTALES QUE TODO AMANTE DE LA MÚSICA DEBERÍA VER:

JOHN Y YOKO: ABOVE US ONLY SKY

Este año se cumplieron 40 años del lanzamiento de ´Imagine´, uno de los éxitos más grandes de John Lennon luego de dejar los Beatles. Precisamente, este documental se exponen entrevistas y material inédito que muestra la historia detrás de este significativo tema.

La producción dura una hora y 29 minutos y fue estrenada en 2018. La puedes ver buscando el título en el buscador.

METALLICA: SOME KIND OF MONSTER

Este documental fue estrenado en 2004 y producido por Paramount Pictures. En Netflix puedes encontrar la producción de 141 minutos que sigue a los integrantes de Metallica mientras grababan el álbum St Anger en 2003.

Además, podrás acceder a un episodio de 27 minutos en el que los directores del documental y los miembros de la banda se reúnen para hablar sobre el impacto de la cinta y el legado que dejó.

THE DIRT´ DE MÖTLEY CRÜE

En esta lista, el exitoso biopic de Mötley Crüe no podía faltar. En palabras de algunos de sus miembros, fue gracias a él por el que decidieron volver, puesto que cuando se reunieron para el proceso, fue cuando se dieron cuenta de que echaban de menos trabajar juntos. La repercusión fue tal que finalmente el grupo decidió volver.

KEITH RICHARDS: UNDER THE INFLUENCE

En 2015 se estrenó una película documental de una hora y 22 minutos sobre Keith Richards, cantante, productor, compositor y actor británico. Richards es miembro de The Rolling Stones, la banda que este 24 de agosto perdió a su baterista Charlie Watts, quien murió a los 80 años.

El documental sigue de cerca a esta leyenda, muestra las melodías que lo inspiraron y su inmenso trabajo en una de las bandas de rock más grandes y reconocidas de todo el mundo.

ROMPAN TODO: LA HISTORIA DEL ROCK EN AMÉRICA LATINA

Esta es una miniserie documental estrenada en 2020 y cuenta con 6 capítulos de aproximadamente una hora cada uno. Está basada en la historia del rock en Latinoamérica y muestra la evolución de este género desde los años 50 hasta hoy.

Se estudia la influencia de bandas como The Beatles y también como el rock se convierte en un importante género después de la caída de la dictadura militar en Argentina. Además, se puede observar el trabajo de agrupaciones como Café Tacvba, Soda estéreo y Aterciopelados. A lo largo de la producción se presentan a artistas como Fito Páez, Charly García, Álex Lora, Andrés Ciro Martínez y muchos más.

(Imelda Téllez)