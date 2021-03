Premios Goya 2021: lista de ganadores a lo mejor del cine español

La Academia de las Artes las Ciencias Cinematográficas de España, celebraron el pasado sábado su 35 edición de los Premios Goya 2021, después de que la ceremonia se retrasara por la pandemia de covid-19 el evento logró adaptarse a las medidas sanitarias y en el teatro Soho Caixabank en Málaga se llevó a cabo la entrega de premios.

El evento fue conducido por Antonio Banderas y María Casado arrancaron la ceremonia con un minuto de silencio por las personas que han perdido la vida víctimas de covid-19.

La cinta española "Las niñas" arrasó con la premiación; se esperaba que la película mexicana "Ya no estoy aquí" de Fernando Frías fuera reconocida en la categoría Mejor Película Iberoamericana, pero no logró llevarse el galardón, a pesar de eso México estuvo presente también con las nominaciones a la Sonora Santanera y la cantante Rozalén en la categoría Mejor Canción Original con "Que no, que no".

LISTA DE GANADORES DE LOS PREMIOS GOYA 2021

MEJOR PELÍCULA:

- "Las niñas"

MEJOR DIRECCIÓN:

- Salvador Calvo, por "Adú"

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA:

- Mario Casas, por "No matarás"

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA:

- Patricia López Arnaiz, por "Ane"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

- Nathalie Poza, por "La boda de Rosa"

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

- Alberto San Juan, por "Sentimental".

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL:

- Pilar Palomero, por "Las niñas"

MEJOR GUION ORIGINAL:

- Pilar Palomero, por "Las niñas".

MEJOR GUION ADAPTADO:

- David Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido, por "Ane"

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN:

- Jone Laspiur, por "Ane"

MEJOR ACTOR REVELACIÓN:

- Adam Nourou, por "Adú"

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN:

- Ana Parra y Luis Fernández Lago, por "Adú"

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA:

- Daniela Cajías, por "Las niñas"

MEJOR MONTAJE:

- Sergio Jiménez, por "El año del descubrimiento"

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA:

- Mikel Serrano, por "Akelarre"

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO:

- Nerea Torrijos, por "Akelarre"

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:

- Beatushka Wojtowicz y Ricardo Molina, por "Akelarre"

MEJOR SONIDO:

- Eduardo Esquide, Jamaica Ruíz García y Juan Ferro, Nicolas de Poulpiquet, por "Adú"

MEJORES EFECTOS ESPECIALES:

- Mariano García Marty y Ana Rubio, por "Akelarre"

MEJOR MÚSICA ORIGINAL:

- Aránzazu Calleja, Maite Arroitajauregi, por "Akelarre"

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL:

- "Que no, que no" de Rozalén, por "La boda de Rosa"

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:

-"La gallina Turuleca"

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL:

- "El año del descubrimiento", de Luis López Carrasco

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA:

- "El olvido que seremos" (Colombia)

MEJOR PELÍCULA EUROPEA:

- "El padre"

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN:

- "A la cara"

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL:

- "Biografía del cadáver de una mujer"

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN:

- "Blue & Malone": "Casos imposibles".

Con información de El Heraldo.

(Aline Núñez)