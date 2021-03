Premios Razzie 2021: la lista de los "anti Oscar" a lo peor del cine

Premios Razzie 2021: la lista de los "an...

Se dieron a conocer las nominaciones al Oscar y ahora también las de los premios Golden Rapsberry, mejor conocidos como los Premios Razzie, que enlistan a lo peor de la última temporada de cine, las peores películas e interpretaciones. En un hecho insólito que no se repetía desde hace 37 años, la actriz Glenn Close hace historia siendo nominada al Oscar y al Razzie por "Hillbilly, una elegía rural". Y, sí, también en esta edición Adam Sandler se cuenta entre los nominados.

En cada categoría hay cinco nominaciones, descubre qué películas y actores se encuentran dentro de esta lista a lo peor del cine.

LAS NOMINADAS A PEOR PELÍCULA

Nominada 1 Peor película: "365 Dni / 365 días"

Éxito de Netflix en algunos territorios (enorme éxito, incluso), hay quien considera esta película la versión polaca de ´Fifty Shades of Grey´ pero para el jurado de los premios Razzie es, simplemente, de lo peor que se ha filmado en los últimos tiempos.

Nominada 2 Peor Película: "Absolute Proof"

Inclasificable pieza de ¿no ficción? en la que el fundador de My Pillow, el empresario Mike Lindell, ferviente defensor de Trump, expone sus teorías sobre la vida, EU y la política.

Nominada 3 Peor Película: "Las aventuras del doctor Dolittle / The Voyage of Doctor Dolittle"

Película familiar que no salió del todo bien. Al menos a juicio de quienes entregan estos premios. Y eso que el reparto incluye nombres como Tom Holland, Rami Malek, Marion Cotillard, Selena Gómez.

Nominada 4 Peor Película: "Fantasy Island"

Una especie de película de aventuras con aroma a serie B. Inenarrable, según quienes otorgan los Razzie.

Nominada 5 Peor Película: "Music"

El experimento cinematográfico de la cantante Sia no le ha salido del todo bien: controversias varias y nominación al Razzie.

NOMINADAS A PEOR ACTRIZ O ACTOR

Nominado 1 Peor actor: Robert Downey Jr

Su trabajo en "Doolittle" no está, al parecer, a la altura de otras grandes creaciones del actor. Nos gusta como Iron Man pero mucho más cuando hizo de periodista al límite en "Zodiac".

Nominado Peor Actor 2: Mike Lindell

El propietario de My Pillow y protagonista de ´Absolute proof´ se gana una nominación que suena más a broma que a otra cosa.

Nominado 3 Peor Actor: Michele Morrone

El protagonista de "365 días" es italiano, modelo, cantante y actor pero, según esta nominación, no muy bueno (al menos en este papel).

Nominado 4 Peor Actor: Adam Sandler

Un clásico: Adam Sandler es adorado por el público y zaherido por la crítica. Está nominado por su papel en "Hubie Halloween".

Nominado 5 Peor Actor: David Spade

La comedia "The Wrong Missy" es un producto Netflix con un protagonista que el jurado de los Razzie considera de lo peor de la temporada. Con ustedes, David Spade.

Nominada 1 Peor Actriz: Anne Hathaway

Nominada por partida doble: tanto por su trabajo en la nueva versión de "Las brujas" de Roal Dahl como por su papel en "Su último deseo / The Last Thing He Wanted".

Nominada 2 Peor Actriz: Katie Holmes

También se nomina a Katie Holmes por dos trabajos: su interpretación en "Brahms: The Boy II" y "The Secret: Dare to Dream".

Nominada 3 Peor Actriz: Kate Hudson

Otra nominación más a "Music", la película de Sia, esta vez por la interpretación de Kate Hudson.

Nominada 4 Peor actriz: Lauren Lapkus

Otra nominación a los Razzie para "The Wrong Missy".

Nominada 5 Peor Actriz: Anna-Maria Sieklucka

La protagonista de "365" se lleva otra nominación para esta cinta de alto voltaje y, al parecer, escasos méritos artísticos.

Nominada 1 Peor Actriz de Reparto: Glenn Close

Parecía que "Hillbilly Elegy" iba a ser una de las mejores películas de la temporada y acabó decepcionando a crítica y público. Ni la trabajada caracterización salva a Glenn Close de pasarse de rosca con su actuación. Aunque... un momento... la Academia ha nominado a un Oscar a Glenn Close por esta misma actuación. Diferencias de criterios.

Nominada 2 Peor Actriz de Reparto: Lucy Hale

Está claro que ´Fantasy Island´ no ha gustado a la gente de los Razzie.

Nominada 3 Peor Actriz de Reparto: Maggie Q

Suma y sigue: "Fantasy Island" se gana otra nominación por obra y gracia de otra de sus actrices.

Nominada 4 Peor Actriz de Reparto: Kristen Wiig

El trabajo de Kriste Wiig en "Wonder Woman 1984" no es del agrado de quienes deciden en los Razzie. Nominación.

Nominada 5 Peor Actriz de Reparto: Maddie Ziegler

Con apenas 18 años y por su trabajo en la fatídica "Music" de Sia consigue Maddie Ziegler su primera nominación a los Razzie.

Nominado 1 Peor Actor de Reparto: Chevy Chase

El muy veterano cómico no ha convencido con su trabajo en "The Very Excellence Mr. Dundee". El retorno de Paul Hogan como "Cocodrilo Dundee" tuvo a Chevy Chase como acompañante de honor y el resultado ha sido ser señalado como lo peor de la temporada.

Nominado 2 Peor Actor de Reparto: Rudy Giuliani

El ex alcalde de Nueva York y defensor de Trump en el lío del fraude electoral que nunca existió es cazado en "Borat 2" de un modo muy comprometido cuando le entrevista una joven. Pésima interpretación, en eso ha coincidido todo el mundo.

Nominado 3 Peor Actor de Reparto: Shia LaBeouf

Las graves denuncias contra el actor por su conducta con las mujeres se suman a un nivel interpretativo ínfimo en cintas como "Cuenta pendiente / The Tax Collector".

Nominado 4 Peor Actor de Reparto: Arnold Schwarzenegger

Es "El misterio del dragón / The Iron Mask" una producción rusa de aventuras en las que, a juicio del tribunal de los Razzie, Arnold Schwarzenegger no ha salido muy bien parado.

Nominado 5 Peor Actor de Reparto: Bruce Willis

Tres títulos estrenó en 2020, los tres de acción y en los tres ("Hard Kill", "Breach", "Survive the Night") está a un nivel merecedor de un Razzie. O eso opinan quienes dan estos "anti Oscar".





(Imelda Téllez)