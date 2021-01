Preparan secuela de la película de culto "Donnie Darko"

Hace 20 años se estrenó "Donnie Darko", la película que ahora es considera de culto, salió a la luz en el 2001 protagonizada por Jake Gyllenhaal y dirigida por Richard Kelly, quien recientemente reveló que estaba trabajado en una secuela.

MARTHA FIGUEROA DEFIENDE A SU HIJO DE LAS ACUSACIONES DE ABUSO

En una entrevista con el portal Coming Soon, Kelly, fue cuestionado acerca de una posible secuela de "Donnie Darko". Hace unos años, el propio director mencionó que tenía ideas para una segunda parte, pero ahora, Richard aseguró que ya hay avances considerables en cuanto a "Donnie Darko 2"; sin embargo, decidió guardarse los detalles para sí mismo.

Hace unos años, cuando "Donnie Darko" consiguió su reedición, el director planteó el concepto de desarrollar otra historia ambientada en el mismo universo. Al respecto, Kelly dijo:

Bueno, probablemente no se me permita decir nada más que se ha completado una enorme cantidad de trabajo. Espero que podamos explorar ese mundo de una manera muy grande y emocionante. Pero veremos qué pasa. Pero se ha trabajado mucho. Se ha trabajado mucho.

TURISMO DE VACUNAS, DUBÁI OFRECE VIAJES CON VACUNA COVID INCLUIDA

Escrita y dirigida por Kelly, "Donnie Darko" se centra en un adolescente problemático titular mientras busca encontrar el significado detrás de sus visiones relacionadas con el fin del mundo y la aparición de un conejo demente llamado Frank.

El aclamado thriller psicológico de ciencia ficción contó con Jake Gyllenhaal (Spider-Man: Far From Home) en el papel principal junto a Jena Malone (Antebellum), Maggie Gyllenhaal (The Kindergarten Teacher), Patrick Swayze (Point Break) Mary McDonnell (Fargo), Drew Barrymore (Santa Clarita Diet), Katharine Ross (The Stepford Wives), Noah Wyle (Falling Skies) y James Duval (Independence Day).

NETFLIX REVELA QUE "BRIDGERTON" ROMPIÓ TODOS LOS RÉCORDS DE AUDIENCIA

(Imelda Téllez)