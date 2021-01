Preparan serie de los Sex Pistols; Danny Boyle será el director

La miniserie de los Sex Pistols, titulada Pistol, contará con seis capítulos y estará basada en las memorias que Steve Jones escribió en su libro "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol" (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Preparan serie de los Sex Pistols, una de las bandas más representativas dentro del punk británico, la cual estará al mando de Danny Boyle, director de "Slumdog Millionaire" (2008), "Trainspotting" (1996) y "Yesterday" (2019).

Integrada por el vocalista Johnny Rotten, el legendario guitarrista Steve Jones, el baterista Paul Cook y el bajista Glen Matlock, sin olvidar al fallecido Sid Vicious y a Wally Nightingale, la agrupación se fundó en la década de los 70, dejando éxitos históricos como "God Save The Queen" y "Anarchy In The UK".

¿QUÉ NOMBRE LLEVARÁ LA SERIE DE LOS PISTOLS?

De acuerdo con el portal Deadline, Boyle colaborará con la empresa FX en una miniserie de seis capítulos titulada Pistol, basada en las memorias que Steve Jones escribió en su libro "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol" (2016). El proyecto fue creado por Craig Pearce, escritor de la película "Moulin Rouge!" (2001).

"Imagina irrumpir en el mundo de The Crown y Downton Abbey con tus compañeros y gritar tus canciones y tu furia por todo lo que representan. Este es el momento en que la sociedad y cultura británica cambiaron para siempre. Es el punto de detonación de la cultura callejera británica, donde los jóvenes comunes y corrientes subieron al escenario y descargaron su furia y su moda. Todos tenían que mirar y escuchar y todos los temían o los seguían: los Sex Pistols", dijo Danny Boyle al respecto.

EL REPARTO

El actor de Babyteeth, Toby Wallace, interpretará a Steve Jones, mientras que Maisie Williams, la joven estrella de 23 años que saltó a la fama gracias a su papel de Arya Stark en "Game Of Thrones", dará vida a Jordan (Pamela Rooke), una de las pocas chicas reconocidas en el movimiento punk británico que se convirtió en ícono.

Anson Boon, quien participó en el filme bélico 1917 (2019) será el líder de Sex Pistols, Johnny Rotten, Louis Partridge (Enola Homes) como Sid Vicious, Jacob Slater como Paul Cook, Fabien Frankel como Glen Matlock, Dylan Llewellyn como Wally Nightingale, Sydney Chandler como Chrissie Hynde, fundadora de The Pretenders, y Emma Appleton (The Witcher) como Nancy Spungen, novia de Sid Vicious.

(Imelda Téllez)