Producción de Marvel tiene planes de presentar un Spider-Man bisexual

Producción de Marvel tiene planes de presentar una película donde Spider-Man será bisexual, el Universo Cinematográfico de Marvel busca incluir un superhéroe homosexual y todo parece indicar que Peter Parker será el elegido.

De acuerdo con Publimetro, Spider-Man es uno de los superhéroes más emblemáticos del universo Marvel, su historia inició en los cómics y saltó a la pantalla en series de televisión, películas animadas y live-action. El arácnido de Queens ha sido interpretado en la pantalla grande por tres grandes actores: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, sería uno de ellos podría ser quien de vida al Peter Parker bisexual.

NUEVO FENÓMENO VIRAL, ESTE FILTRO TE TRANSFORMA EN PERSONAJE DE ANIME

El portal We Got this Covered dio a conocer que todo apunta a que será el actor Andrew Garfield el encargado de interpretar a Spider-Man mostrando su orientación sexual con el fin de eliminar estigmas sociales.

Desde que Marvel Studios reveló su interés por integrar a un superhéroe homosexual o bisexual, Holland y Garfield apoyaron la idea, también han demostrado especial interés en que sea Spider-Man el personaje LGBT de Marvel.

Recordemos que la tercera película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland se pospuso causa de la pandemia de Covid-19 y estuvo a punto de cancelarse luego de que Marvel Studios y Sony Pictures-estudio que tiene los derechos del personaje- cancelaran su acuerdo de colaboración. Por lo que hasta ahora se sabe que la cinta podría llegar a los cines en noviembre de 2021.

¿BURLA? TUNDEN A LUISITO COMUNICA POR REVIVIR SU POLÉMICA DEL MEZCAL

(Aline Núñez)