Productoras, directores y más; talentos mexicanos que están arrasando en Netflix

Productoras, directores, animadores, artistas de la iluminación y más; el talento mexicano está arrasando en Netflix. La era del streaming le abrió las puertas a diez talentos nacionales que han tenido un destacado trabajo en las producciones de la plataforma, lo cierto es que cada vez son más los nombres de connacionales que se suman a varios de los títulos que se han convertido en éxitos globales.

Las grandes premiaciones como la del Oscar, son una muestra del semillero de talentos que han trabajado para representar con orgullo a México, en la industria audiovisual.

Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu son nombres que le han dado la vuelta al mundo gracias a producciones como multi premiadas como lo han sido: "Roma", "La forma del agua" y "El renacido", por mencionar algunas.

No obstante, no sólo los directores se han abierto paso en esta industria, pues hay mucho más talento que ha pisado fuerte a través de grandes producciones de Netflix, catapultando su trabajo alrededor del mundo y consiguiendo que sus nombres sean reconocidos.

TE PRESENTAMOS 10 TALENTOS NACIONALES QUE LA ESTÁN ROMPIENDO EN NETFLIX:

LYNN FAINCHTEIN

(Departamento musical)

La productora mexicana egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM ha fungido como supervisora musical para cine, series y comerciales.

Fainchtein ha trabajado en todas las películas de Iñarritu y en Netflix supervisó la música de Roma. Asimismo ha estado al frente de a musicalización de series internacionales como Dark, Tribus de Europa, The Rain, Élite, The Protector, Tidelands, Coisa mais linda y Frontera Verde.

RODRIGO PRIETO

(Director de fotografía)

Prieto ha tenido oportunidad de trabaja con directores de la talla de Spike Lee, Curtis Hanson y Oliver Stone. Con Alejandro González Iñárritu colaboró en Amores perros, 21 gramos, Babel y Biutiful.

Su trabajo le ha valido dos nominaciones al Óscar a Mejor Fotografía por Secreto en la Montaña, de Ang Lee, y El Irlandés, cinta de Martin Scorsese para Netflix.

GASTÓN PAVLOVICH

(Productor)

El productor mexicano y fundador de la Fábrica de Cine, volvió a trabajar con Martin Scorsese en El Irlandés, cinta nominada a diez premios de la Academia, luego de haber coincidido con el director en El Silencio en 2016.

CARLA HOOL

(Directora de casting)

Su trabajo la ha convertido en una de las directoras de casting latinas más reconocidas de Hollywood.

Uno de sus más recientes proyectos fue la exitosa película animada Coco. Con Netflix formó parte de la cuarta temporada de la serie Narcos México y la cinta de terror No One Gets Out Alive.

JUAN CARLOS NAVARRO GÓMEZ

(Animador)

El animador ha colaborado con importantes estudios como Sony Pictures Imageworks, Huevocartoon, Bardel Entertainment y Cinesite.

Entre las cintas en los que ha podido trabajar se encuentran Los Locos Addams, la mexicana Día de Muertos y Pie Pequeño.

El más reciente título del que formó parte fue o Más allá de la luna, la cinta animada de Netflix que sigue la historia de Fei Fei, una niña con deseos de demostrar que una diosa mítica vive en el astro celeste.

DIEGO DUARTE

(FOTO CORTESÍA)

(Artista de iluminación y composición)

Duarte, egresado del ITESM, en Guadalajara, inició su carrera con en animaciones en títulos mexicanos como Un gallo con muchos huevos.

Después de mudarse a Vancouver, Canadá, colaboró en cintas como La gran aventura LEGO 2 y Los Locos Addams.

Para Netflix, Diego fungió como artista de iluminación y composición en La familia Mitchell vs. las Máquinas, Los hermanos Willoughby y Más allá de la Luna.

FABÍAN GARCÍA

(Artista de composición digital y Efectos visuales)

En el área de efectos visuales García se desempeñó en cintas de superhéroes como Escuadrón Suicida y Spider-Man: Lejos de casa. En Netflix estuvo en este puesto para la aclamada serie House of Cards.

Este año su nombre sorprendió en os cerditos de La familia Mitchell vs las Máquinas, cinta en la que trabajó como artista de composición digital.

LINDSEY OLIVARES

(Diseñadora de personajes principal)

La mexicana-americana cuenta con un gran curriculum en el que destacan las películas Madagascar 3, Los Pingüinos de Madagascar y Trolls.

Para La familia Mitchell vs las Máquinas, de Netflix, estuvo directamente involucrada en la creación de los personajes.

PATRICIO BETTEO

(Ilustrador)

El amante de los cómics dio el salto de ilustración editorial para libros y medios de comunicación a la pantalla chica con Love, Death and Robots.

Para la primera entrega de la serie antológica producida por David Fincher y Tim Mille, Betteo ilustró el corto»Zima Blue», mientras que a segunda temporada participó como director de arte de "Ice".

ALFONSO CUARÓN

(Director y Productor)

Para cerrar esta lista con broche de oro está el nombre de Alfonso Cuarón, quien se alzó con la estatuilla del Oscar en los años 2014 y 2019 por su trabajo en "Gravedad" y "Roma", respectivamente.

Sin embargo, Cuarón no sólo ha fungido como director sino también como productor, de proyectos que él no ha comandado, tal es el caso de la producción india "El Discípulo".





(Imelda Téllez)