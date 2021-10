Programación, actividades y más; todo sobre DOCSMX 2021

Programación, actividades y más; todo so...

Desde hace 16 años, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México (DocsMx) apoya la creación, producción y exhibición del cine documental.

El DocsMx 2021 celebrará sus 16 años a partir de este 14 hasta el 24 de octubre de 2021. Habrá una amplia Selección de documentales, películas, diversas actividades y mucho más.

DocsMX será un festival híbrido y estará marcado por la gratuidad en la mayoría de sus proyecciones. La plataforma seguirá operativa, más que nunca, y volveremos a las salas de cine, a las calles, a la magia del contacto humano.

DocsMx tendrá: 20 jurados nacionales, 101 funciones presenciales, 74 documentales en competencia, estrenos nacionales, latinoamericanos e internacionales, 90 funciones al aire libre y proyecciones especiales. Más de 60 películas se podrán ver gratis a través de la plataforma de DocsMx , Canal Once, Canal 22, Canal 14 y TV UNAM.

De vez en cuando necesitamos un recordatorio de que no todo está perdido, películas que nos hablan de no conformarnos con el mundo en el que vivimos, con las circunstancias que nos han tocado. Presentamos la Selección Oficial de «Otro Mundo es Posible».

También habrá seis sedes presenciales, ubicadas en la alcaldía Iztapalapa, Cineteca Nacional, Goethe-Institut Mexiko , La Casa del Cine Mx, Parque México y Pohua Izcalli. Escuela de Cine Comunitario y Fotografía.

Nos alegra contarles que, con @DocsMX, proyectaremos Nuestra Libertad en el #BalanCine ?? Al terminar, platicaremos con la directora Celina Escher ? #AbortoLegalYa



Aparta tu lugar en https://t.co/RCAIDc8guc ??

Desde hace 10 años, "Un, docs, tres por mí" es un espacio que busca colaborar en la creación de nuevos públicos y creativos a través de las infancias mexicanas.

¡Estamos a unas horas de levantar el telón de nuestra dieciseisava edición!

¡Estamos a unas horas de levantar el telón de nuestra dieciseisava edición!

Les damos la bienvenida a todas y a todos, los invitamos a #veryservistxs y a acompañarnos durante el día para ver todo lo que tenemos preparado para ustedes. #16Docsmx

En la edición 2021, habrá diversas actividades: Noche de estrellas, el estreno en México de "El universo de Clarita" y una conversación sobre las estrellas con astrónomos, además, de un rally de cine para niños con 26 documentales de 8 países, un taller de cine científico con celular y el Encuentro Iberoamericano de niñas y niños realizadores de audiovisual.

#16DocsMX@NonDagoMikel, el film que relata la desaparición y asesinato del vasco Mikel Zabalza en 1985 a manos de la Guardia Civil de Intxaurrondo, en el festival @DocsMX

Mas info en https://t.co/JxQgbkljGh #NonDagoMikel

Estas son algunos de los documentales y películas que podrás disfrutar en la Selección Oficial de DocsMx.

¡Función inaugural de @docsmx!

Jueves 14 de de octubre a las 20:00 horas en la @CinetecaMexico *Aforo limitado, no te quedes sin tus boletos y sin ser parte de esta única función de «No somos nada».

Adquiérelos aquí: https://t.co/hAHa3BzO3v

"¿Dónde está Mikel?", "A New Shift Butterfly´s Dream", "Don´t Go Gentle", "Érase una vez en el oeste...", "President", "Puto paraíso", "No somos nada", "Color sonrisa", "Yakuqñan. Caminos del agua", entre otros.

En 1, DOSC, 3 POR MÍ, niñas y niños pueden encontrar contenidos de calidad, adecuados para su edad, divertidos y enfocados a derechos ??????????. Checa el programa completo aquí https://t.co/vUb8o2u12G y participa en familia.

Un espacio de @DocsMX ??#QueNoSeTePase



Un espacio de @DocsMX ??#QueNoSeTePase pic.twitter.com/cuslVNUmrh — IMER (@imerhoy) October 14, 2021

"Bruma", "Cercados", "El silencio del Topo", "La opción cero", "Tú no eres un soldado", "Un México Perro. El héroe verdadero", "México ópera prima", "La Poeta del Ring", entre otros.

@DocsMX | Un instrumento de agitación intelectual, presentan el programa 2021.

(Ann Ventura)