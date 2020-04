Protagonistas de "Sex and the City" se reúnen tras años de peleas

Protagonistas de "Sex and the City" se r...

Tras años de peleas y luego de haberse negado a lanzar una nueva película de la famosa serie Sex and the City, las protagonistas han decidido reunirse para enviar un mensaje positivo en esta crisis sanitaria por el coronavirus (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La pandemia del coronavirus logró lo que nadie, volver a reunir a las protagonistas de la famosa serie de los 90, "Sex and the City"; las diferencias entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall no impidieron que las actrices enviaran un mensaje positivo en esta cuarentena.

De acuerdo con Publimetro, la crisis sanitaria mundial, ha ablandado los corazones de millones de personas y los artistas se han sensibilizado para enviar mensajes de apoyo a quienes enfrentan la pandemia en primera línea. Tal es el caso de las actrices de "Sex and the City", quienes, pese a las peleas, se reunieron por la lucha contra la covid-19.

Aunque muchos fanáticos desean una tercera película de la exitosa historia, la antigua pelea entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall eliminó todas las posibilidades de que la reunión se diera.

Sin embargo, la actual crisis sanitaria mundial parece haber movido suficiente las fibras de las actrices como para que participaran como invitadas en el podcast The Bradshaw Boys.

ELENCO DE "SEX AND THE CITY" ESTÁ AGRADECIDO CON MÉDICOS Y ENFERMERAS

Las cuatro amigas de ficción se ocuparon de enviar mensajes de agradecimiento a distancia al personal de salud por la labor que cumple en la pandemia.

Las actrices dedicaron un especial agradecimiento de una doctora fanática de la serie televisiva, Meg.

Lo que está haciendo Meg, lo que están haciendo sus colegas, es increíble. No creo que alguna vez hayamos imaginado que le preguntaríamos esto a nuestra comunidad médica, declaró Parker, intérprete de Carrie Bradshaw.

Por su parte Cattrall, quien encarnó el papel de Samantha Jones, dijo: "Gracias por todo lo que tú haces en primera línea cuando está en marcha esta terrible pandemia".

Las intérpretes de Charlotte York y Miranda Hobbes, Kristin Davis y Cynthia Nixon, también agradecieron al personal sanitario y enviaron mensajes de solidaridad para los contagiados.

