¿Qué pasa si marcas al número de la tarjeta que sale en "El juego del calamar"?

Desde hace unos días la serie de Netflix, "El juego del calamar" sigue atrapando a cientos de televidentes alrededor del mundo, pero algunos usuarios de redes sociales han buscado ir más allá.

Algunas personas han analizado la trama, las imágenes e incluso han averiguado sobre su existencia, incluso han llamado al número telefónico que aparece en las tarjetas de invitación al famoso concurso.

¿QUIÉN RESPONDERÍA?

Aunque pensaban que sería parte de la producción, en realidad es que el número existe y pertenece a una persona de la vida real que ha denunciado un extremo acoso por culpa de la serie de Netflix.

Así como lo lees, el número telefónico que aparece en una de las tarjetas que entregan en la serie para jugar en realidad sí existe. No tiene nada de especial el número, no es parte de la producción, no es una grabación especial.

Fue el pasado 23 de septiembre de 2021 cuando el portal Money Today en Corea del Sur reveló que un ciudadano coreano ha recibido poco más de 4 mil llamadas a su teléfono, luego de que se estrenara "El juego del calamar".

Y es que su número telefónico de ocho dígitos es el que aparece en el episodio uno y dos de la serie. El número telefónico afectado por esta situación pertenece a un hombre que por diez años no ha cambiado de número. Es decir, ahora, tras el acoso deberá cambiar de número, luego de que reciba llamadas sin descanso.

"Después de que se hizo popular El juego del calamar, el celular suena y me llegan mensajes de texto sin parar, las 24 horas del día, al punto que ya se me complica la vida diaria. Este es un número que he usado por 10 años, así que estoy sorprendido", expresó el hombre al portal citado.

El afectado aseguró que ha sido muy molesto que su celular suene a cada instante. Incluso, que la batería se agote por tantas llamadas. Explicó que en un inicio no sabía por qué lo llamaban tanto hasta que un amigo le contó que había aparecido en la famosa serie.

"Es molesto al punto que la gente timbra sin importar si es de madrugada. Mi celular se apaga al mediodía porque la batería se agota con tantas llamadas. Al inicio no sabía por qué pasaba eso, pero mi amigo me contó que mi número había aparecido en la serie", explicó.

Por todo lo anterior, el hombre afectado decidió presentar una queja contra Dong-hyuk Hwang, creador de la serie. Pidió a los seguidores de la serie que no lo llamen más, pues su celular ya presentó fallas de tantas llamadas y mensajes.

Mientras tanto, Netflix y la productora Cyron Pictures externaron que ya se encuentran enterados de lo sucedido y que tratarán de resolverlo lo antes posible.

Y es que, de acuerdo con medios internacionales, Netflix estaría violando el artículo 59 de la Ley de protección de datos personales de Corea del Sur. Es decir, es probable que haya una indemnización para reparar el error.

¿QUÉ ES "EL JUEGO DEL CALAMAR"?

La serie fue escrita y dirigida por Dong-hyuk Hwang e intenta reflejar el amor por los cómics de su creador, según informa The Cinemaholic.

"Tras debutar con Mi padre leí muchos cómics y me enganché al género de los juegos de supervivencia. En un intento de crear una versión coreana, comencé a planificar el trabajo en 2008 y culminé la idea en 2009", señaló el director en una conferencia de prensa.

"La idea de que un ganador del juego se hiciera rico no fue bienvenida. La brutalidad y crueldad de los juegos eran motivo de preocupación. Tuve que dejar la idea en un cajón", compartió.

(Azucena Uribe)