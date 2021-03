¿Qué ve Bill Gates? Conoce sus recomendaciones de series en streaming

Además de sus ya conocidas recomendaciones de libros, Bill Gates revela cuales son las series que no puede parar de ver (FOTO ESPECIAL)

¿Qué ve Bill Gates? Si alguna vez te lo has preguntado, aquí te compartimos su lista de recomendaciones, porque, aunque pueda ser uno de los hombres más ocupados del mundo, también disfruta como muchos tomar el control del televisor para elegir un contenido de algunas de las plataformas streaming como Amazon, Netflix y Disney.

Además de los libros que menciona en su blog, Bill Gates también ha revelado que hay unas cuantas series en el streaming que se han convertido en sus favoritas, sobre todo en estos tiempos de pandemia, incluso señaló que esto es lo que le ha ayudado a lidiar con la ansiedad que puede llegar a sentir en estos días.

A menudo me preguntan sobre lo que leo y veo, ya sea porque la gente quiere aprender más sobre las pandemias o porque busca una distracción, escribió Gates. Últimamente, la gente me ha estado pidiendo películas y programas que recomendaría durante este período difícil.

(FOTO: ESPECIAL)

No esta por demás mencionar que el creador de Microsoft ha mencionado en muchas ocasiones que es fanático de la lectura y que su amor por los libros es parte de lo que le ha ayudado a mantener su éxito, a seguir aprendiendo y creciendo, y cada año recomienda varias listas con los títulos que más lo han sorprendido o ayudado en distintas formas, pero en esta ocasión no se ha limitado al terreno de lo literario; y al igual que, Guillermo del Toro o Stephen King, también han compartido sus listas de series y películas favoritas.

Contrario a lo que muchos podrían imaginar, la lista de Bill Gates no solo tiene que ver con el aprendizaje, sino también con algunas opciones para pasar un buen rato.

ESTA ES LA LISTA DE SERIES QUE BILL GATES HA RECOMENDADO:

THE AMERICANS / AMAZON PRIME

Esta serie con Keri Russell se basa, supuestamente, en la historia real de los espías rusos infiltrados en suelo americano. La serie sigue a un matrimonio aparentemente normal de los suburbios, pero en realidad ellos son agentes de la KGB que fueron enviados a Estados Unidos con el fin de conseguir información que pueda darle la ventaja a los rusos en tiempos de Ronald Reagan.

La vida se vuelve más complicada para estos espías cuando se dan cuenta de que el gobierno sabe que hay infiltrados en su país y que no se van a detener ante nada hasta encontrarlos, lo que pone en peligro a la familia real que formaron como parte de su misión.

THIS IS US / AMAZON PRIME

Esta es una serie para llorar, llorar y llorar un poco más. This is Us tiene como protagonistas a Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Justin Hartley, Chrissy Metz y Sterling K. Brown y cuenta la historia de la familia Pearson desde la década de 1980, con el nacimiento de sus hijos, hasta que los niños se convierten en adultos y deben enfrentar sus propios problemas.

LUPIN / NETFLIX

Una de las mejores de Netflix de 2021 (que todavía está por estrenar su segunda parte). Lupin sigue a Assane Diop (Omar Sy), un hombre que, después de una crisis familiar que llevó a su padre a ser acusado de un crimen que no cometió, se inspira en el personaje de Lupin, un caballero ladrón de las novelas, y comienza a planear un robo que podría reivindicar a su familia y conseguir justicia.

MODERN FAMILY / NETFLIX, PERO PASARÁ A STAR DE DISNEY

Un clásico de los 2000. Modern Family sigue a la familia Prtichet, mostrando como Jay, Claire y Mitchell forman sus propias familias y deben aprender a lidiar con todos los problemas, alegrías y dificultades de criar a sus propios hijos en la actualidad.

OZARK / NETFLIX

Otra de las favoritas de Netflix (que está por llegar a su fin). Ozark, con Json Bateman y Laura Linney, comienza cuando Marty Birde es acusado de robar dinero de unos peligrosos criminales y para salvar su vida y la de su familia les vende la idea de que puede mudarse al lago de Ozark para llevar a cabo un negocio con el que puede pagar su deuda y conseguir mucho más dinero del que debe.

PANDEMIC: HOW TO PREVENT AN OUTBREAK / NETFLIX

"Dado que la serie se filmó hace algún tiempo, los episodios no se centran en el coronavirus sino en la influenza, que fue ampliamente considerada como la causa más probable de un gran brote. Pero Pandemic aún le da una idea del trabajo inspirador que los heroicos doctores, investigadores y trabajadores humanitarios están haciendo para evitar lo que todos estamos pasando en este momento", dijo Gates.

Gates también reveló que él y su esposa están viendo: A Million Little Things y I, Claudious, una serie de la década de 1970 de la BBC, "He leído mucho sobre la época romana, pero esta serie parece una mirada interesante a la época" dijo.

(Imelda Téllez)