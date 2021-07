¿Quién asesinó a JFK?,¿Oliver Stone tiene la respuesta?

Oliver Stone presentó en el Festival de Cannes un nuevo documental sobre el presidente John F. Kennedy. El cineasta estadounidense lleva más de media vida luchando por desmontar la incongruente versión oficial de ese episodio y de otros relacionados con los rincones oscuros de Estados Unidos; sin embargo, Stone aseguró que se siente despreciado por la industria de Hollywood.

Es deprimente ver cómo tengo que ir mendigando financiación a Inglaterra para contar una historia que es intrínsecamente norteamericana. Hay un problema real en los Estados Unidos porque la industria del cine cree que, de alguna manera, son dueños de la historia, declaró el polémico director.

OLIVER STONE TRAS LAS PISTAS DEL ASESINATO DE JFK

El presidente John Fitzgerald Kennedy, fue asesinado el 22 de noviembre de 1963, existen varias hipótesis sobre el trágico hecho, pero la realidad es que tal vez nunca se sepa quién estuvo detrás del asesinato. Hace 30 años del estreno de "JFK: caso abierto", el drama que volvió a poner en la mira de los estadounidenses, el magnicidio que de una manera u otra nunca ha sido olvidado, tal y como lo demostró la serie documental "La historia no contada de los Estados Unidos". Tras estos trabajos de Oliver Stone, ahora el cineasta asegura tener las pruebas de lo ocurrido con JFK, gracias a que el entonces presidente Donald Trump desclasificara en 2017 2,800 informes secretos con más de tres millones de documentos (aunque aún siguen sin ser accesibles otros 200, los considerados el núcleo oscuro de las pesquisas).

LOS OBSTÁCULOS QUE ENFRENTÓ EL CINEASTA

En un principio, su documental "JFK Revisited: Through The Looking Glass" iba a ser una serie de cuatro episodios para la plataforma Netflix, que en el último momento decidió no producir ni la serie ni el documental. "Cada vez es más difícil para mí. No quiero apuntar con el dedo a nadie, simplemente resaltar que nadie quiere financiar mi trabajo en mi país", apuntó.

Oliver Stone vendió el documental como un acompañante de la película "JFK", que rodó el director con Kevin Coster de protagonista en 1991, la intención del director es despertar a los jóvenes a buscar la verdad: "Ellos deben encontrar la verdad porque van a heredar el futuro de este planeta. Es penoso tener que salir de mi país a buscar capital, aunque no es nuevo porque me ocurrió cuando rodé 'Snowden' y tuve que viajar a Alemania. Creo que en Estados Unidos hay censura. La teoría de una conspiración contra mí se ha convertido en un hecho".

¿LOS PRESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS SON TÍTERES?

Según Stone, Kennedy fue el único presidente norteamericano con valor para tomar decisiones. "Tenía capacidad para enfrentarse al sistema. Es algo que he podido descubrir leyendo los documentos desclasificados que han ido apareciendo en estos años. A Kennedy lo mataron por querer cambiar las cosas. Era un presidente que luchaba por la paz y lo pagó con su vida".

Respecto a Obama, Stone aseguró que vivía con miedo. "Obama nunca pudo hacer nada porque temía por su vida. Una de las grandes preocupaciones de los presidentes es que pueden ser asesinados, especialmente él, que era el primer presidente negro. No lo sé con certeza, son suposiciones mías, pero se adivinaba su miedo en su comportamiento moderado, intentando siempre ser correcto sin ofender a nadie", adució.

¿LA CIA Y EL FBI RESPONSABLES DEL ASESINATO DE JFK?

Interesado en seguir con su lucha por la "verdad", Stone explica en "JFK Revisited: Through the Looking Glass" que no fue Lee Harvey Oswald quien mató a Kennedy, sino miembros de la CIA. "Oswald no estaba en el sexto piso de aquel edificio. Las pruebas presentadas por la Comisión Warren; las balas, las armas, las huellas digitales, son fraudulentas. Hubo un complot, con más de un tirador".

Según Stone, que aparentemente vive en permanente estado de paranoia conspiranoica, Kennedy tenía muchos enemigos dentro de su entorno. "Firmó el primer tratado entre la Unión Soviética y Estados Unidos; estaba buscando la paz en Cuba; quería mejorar las relaciones con Asia y África; planeaba la retirada de Vietnam una vez que ganara las elecciones de 1964. ¿Dónde se ha visto a un presidente estadounidense hacer eso después de él? El motivo de su asesinato fueron los cambios: Kennedy estaba cambiando demasiado las cosas. Consideró importante que los jóvenes vean la película porque la muerte de Kennedy ha hecho que Estados Unidos haya escrito una historia equivocada. Todo hubiera sido distinto si no lo hubieran asesinado", defendió.

En realidad este nuevo impulso sobre el caso Kennedy no nació de Oliver Stone, sino de su productor habitual, Rob Wilson, y el guion parte del libro de James DiEugenio sobre el asesinato. En el festival se proyecta, en la sección Cannes Première, la versión de dos horas, pero existe una de cuatro que fue la que vio Thierry Frémaux, el delegado general del certamen. Y lo que aparece en pantalla es demoledor.





(Imelda Téllez)