¿Quién es Azucena en "Luis Miguel La Serie" y qué actriz la interpreta?

En cada episodio de Luis Miguel, la serie , vemos personajes nuevos. Pero uno de los más cruciales es el de Azucena, una mujer que llega a partir de que el cantante busca comprar un viñedo en Chile, mientras se recupera del accidente en su oído. Azucena, interpretada por Teresa Ruiz, se dedica a realizar una auditoría de las finanzas y el manejo de la marca de vino de Luis Miguel.

Esto llevará la serie a lugares más oscuros como la forma en que, su círculo más cercano, ha estafado a Luis Miguel. Parece que Azucena forma parte de ese grupo, pero en realidad, ella llena el vacío en la vida de "El Sol" y él comienza a confiar únicamente en ella.

Azucena juega un rol muy importante, es una de sus mejores amigas del cantante, sin embargo, se trata de un personaje ficticio en la trama, porque en la vida real ella no existió o ¿sí?.

Con la evolución de los personajes y los episodios de estrenos, veremos la importancia que tiene este personaje para que fuera integrado en la serie, sin duda podremos disfrutar de la excelente actuación de Ruiz, como la hemos visto en otros proyectos.

¿QUIÉN ES TERESA RUIZ?

Teresa Ruiz es una actriz y productora oaxaqueña que ha participado en grandes producciones de Netflix. Recientemente la podremos ver en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie que está próxima a estrenarse y también ha participado en la serie "Narcos México", en donde actuó con Diego Luna.

Teresa Ruiz también participó en la serie de televisión "Aquí en la Tierra", producida por Gael García y Diego Luna.

En producciones nacionales también vimos a la también productora en proyectos como "Tlatelolco" y "Colosio: El asesinato".

Pese a que la noticia de que compartirá créditos con Mark Wahlberg y Mel Gibson, no será la primera vez que la actriz mexicana comparte créditos con estrellas internacionales, pues trabajo junto a Jennifer Lopez y Antonio Banderas en la película "Bordertown", así como también recientemente anunció su participación en "The Marksman", película en producción que protagoniza Liam Neeson. Algunas de sus últimas entregas son "The Last Ship", película producida por Michael Bay, y "The Delivery", junto a Mickey Rourke.

De acuerdo con información oficial: "Es miembro vitalicio del Actors Studio, donde trabajó en escena bajo la guía del fallecido Martin Landau, y del actor Al Pacino. Su trabajo ha merecido premios y nominaciones en más de una ocasión, incluyendo el Mayahuel de Plata por el Festival de Cine de Guadalajara, el Premio Ariel, El Prix d´Interprétation Féminine de Amiens, Francia, y La India Catalina en Colombia. Las películas y series en las que ha participado han sido parte del Festival de Cine de Cannes y del Festival Cannes Series, respectivamente, en distintas ocasiones".

(Imelda Téllez)