"Ratched": Netflix presenta a Sarah Paulson como una macabra enfermera

Netflix sorprende con una nueva apuesta para los amantes de las historias perturbadoras y presenta "Ratched", la serie que explicará el oscuro origen de la macabra enfermera de "Atrapados sin salida" (One Flew Over the Cuckoo´s Nest).

De acuerdo con La Tercera, el productor Ryan Murphy quien está detrás de exitosas series como "American Horror Story", "Pose" y "Nip/Tuck", preparó la nueva promesa de Netflix. Se trata de "Ratched" la precuela del clásico cinematográfico "Atrapados sin salida" que fue protagonizada por Jack Nicholson.

La historia se enfocará en el origen de la escalofriante enfermera Mildred Ratched, el papel que alguna vez desarrolló Louse Fletcher, en esta producción de Netflix lo encarnará Sarah Paulson. Conoceremos a fondo la personalidad de la enfermera Ratched, cómo es que llega a trabajar al manicomio y la realidad de los tratamientos psiquiátricos después de la Segunda Guerra Mundial.

Esta prometedora producción se estrenará el próximo 18 de septiembre en la paltaforma de streaming, el elenco también incluye a grandes personalidades como Cynthia Nixon, Judy Davis, Sharon Stone, Amanda Plummer, Corey Stoll y Vincent D´Onofrio.

(Aline Núñez)