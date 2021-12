Rentan la casa de "Mi Pobre Angelito" por Airbnb, esto cuesta pasar la noche ahí

Arranca la época navideña y nada más icónico en estas fechas que un maratón de las películas de "Mi pobre angelito", el actor Devin Ratray, quien interpreta a Buzz, el hermano mayor de Kevin McCalister, decidió consentir a los fans de la película y puso en renta por Airbnb la gran casa donde el personaje que interpretó Macaulay Culkin en su niñez pasó la Navidad totalmente solo.

Así como lo lees, ahora podrás pasar una noche en el hogar que Kevin McCallister convirtió en toda una fortaleza anti ladrones., pero deberás ser muy agil para conseguir tu hospedaje ya que la casa solo estará disponible al público por una única noche.

Celebren la temporada al estilo McCallister, inmundos animales. Por primera vez, un grupo de traviesos puede reservar unas vacaciones en la casa atemporal donde comenzó la historia de "Mi pobre angelito" (sin la interrupción de molestos intrusos), escribió Airbnb en una publicación en Instagram.

La casa, ubicada en el área de Chicago, estará disponible para reservar a partir del 7 de diciembre a un precio todavía por revelar. Aquellos que reserven su estadía en el hogar podrán pasar allí la noche del 12 de diciembre.



Los invitados serán recibidos por el actor Devin Ratray, quien interpretó al hermano mayor de Kevin McCallister, Buzz. El será el encargado de mostrarles la casa y compartir con ellos una experiencia única.

Aunque ahora somos mayores y más sabios (incluso tengo mi propia empresa de seguridad), nunca somos demasiado viejos para las travesuras de las fiestas. Así que mientras estamos de vacaciones (todos nosotros, esta vez), invito a un grupo de traviesos a dejar que sus niños internos de ocho años corran libres en la casa de mi infancia el 12 de diciembre, dice el mensaje de Airbnb firmado Buzz McCallister.

Capturo de IG: @airbnb

Además de una pintoresca casa navideña, los invitados podrán colocar trampas explosivas, similares a las que Kevin inventó para en la película, aunque Airbnb dice que quienes se queden en la casa no tendrán que preocuparse por defenderse de los intrusos, como lo hizo Culkin en la película.

Los huéspedes también recibirán "la mejor pizza de Chicago y un encuentro con una tarántula de la vida real", es otra de las sorpresas que reveló Airbnb.

Capturo de IG: @airbnb

La experiencia también incluirá la proyección de la película más reciente de "Mi pobre angelito", titulada "Home Sweet Home Alone", y estrenada el mes pasado por la plataforma Disney+, coronará la mágica noche.

La película está protagonizada por Archie Yates, mejor conocido por "Jojo Rabbit", como un niño cuya bulliciosa familia lo deja solo en una mansión durante las vacaciones de Navidad; solo que esta vez, es británico y se enfrenta a otros problemas aunque muy similares a los de la versión original de la cinta

Airbnb también dijo que "en honor a la primera estadía en la casa de McCallister" hará una donación única al Hospital de Niños La Rabida de Chicago.

Esta no es la primera vez que Airbnb ofrece una experiencia ligada a la cultura pop. El mes pasado, la compañía anunció que alquilará una recreación del icónico apartamento de piedra rojiza de Carrie de "Sex and the City".

(Aline Núñez)