Retrasan el estreno de ''Wonder Woman 1984'' por covid-19

Retrasan el estreno de ''Wonder Woman 19...

"Wonder Woman 1984 se une a la lista de películas que serán pospuestas debido a las actuales contingencias ocasionadas por la pandemia de covid-19 (FOTO TOMDA DE INSTAGRAM)

Retarasan el estreno de "Wonder Woman 1984, la cinta se susma a la lista de producciones que han sido pospuestas debido a las actuales contingencias ocasionadas por la pandemia de covid-19.

De acuerdo con Tribuna, el regreso de Diana Prince a la pantalla grande estaba previsto para el 05 de junio, sin embargo, el estudio llegó a la decisión de pasarlo al 14 de agosto.

La compañía también lanzó indefinidamente "In the Heights", una adaptación del musical de Lin-Manuel Miranda que saldrá el 26 de junio, así como "Scoob", una película animada basada en los personajes de "Scooby-Doo", programada para el 15 de mayo. ´´Malignant", un thriller del director de "Aquaman" James Wan, originalmente estaba programado para abrir el 14 de agosto, pero fue golpeado por "Wonder Woman 1984". Esas tres películas permanecen sin fecha por ahora.

"Cuando dio luz verde a 'Wonder Woman 1984', fue con toda la intención de ser visto en la pantalla grande y estamos emocionados de anunciar que Warner Bros. Pictures llevará la película a los cines el 14 de agosto", señaló Toby Emmerich. Por su parte el presidente de Pictures Group, dijo en un comunicado que espera que para ese momento el mundo se encuentre en un momento más seguro y saludable.

Los retrasos fueron inevitables debido a que muchos cines de distintos países permanecen cerrados para ayudar a detener la propagación del nuevo virus.

Warner Bros. se comprometió a debutar su secuela de "Wonder Woman" en los cines, y el estudio sintió que era realista que los cines estuvieran en funcionamiento nuevamente en agosto. Warner Bros. ahora está buscando nuevos tiempos para lanzar "In the Heights", "Scoob" y "Malignant".

(Imelda Téllez)