Revelan cómo fue el último día de grabación de Chadwick Boseman

Bryan Andrews, director de la "What If...?" perteneciente al MCU, reveló para The Hollywood Reporter cómo fue el último día de grabaciones con Chadwick Boseman, quien murió en agosto del año pasado por cáncer de colón. Antes de su deceso, Boseman se puso una vez más el traje de T'Challa y prestó su voz para la versión animada del personaje que le ganó popularidad en 2016 con "Pantera negra".

Andrews declaró que a pesar de que sesiones de grabación para el episodio se dieron por zoom (debido a la estricta cuarentena que se vivió en todo el mundo desde el 2019), Boseman estaba encantado con formar parte una vez más del MCU.

Realmente le encantaba la idea de interpretar a una versión un tanto distinta de T'Challa. Los eventos son extremadamente diferente, pero la galaxia no cambia a T'Challa; T'Challa cambia a la galaxia, compartió el director.

También AC Bradley, en la misma entrevista, compartió lo que sintió cuando redactaba las líneas de Chadwick para los episodios:

Tuve el triste honor de escribir algunas de sus últimas líneas en el MCU. Obviamente, no sabía eso cuando lo hacía. Chadwick Boseman comprendió la importancia de Black Panther. Entendió lo importante que es que los jóvenes vean a un hombre afroamericano de pie, hombro con hombro con el Capitán América y Thor, para que sepan que él también salva el mundo al igual que cualquier otra persona. Vino a grabar, y yo bromeé diciendo que no estaba en su mejor momento. Se aseguró de que este iba a ser el momento donde brillara, pero no nos dimos cuenta de por qué. Y el mundo es un poco más triste por ello.

El personaje de Boseman aparece en distintos episodios, permitiéndole al director y al equipo grabar en varias ocasiones con el actor. La mayoría de las sesiones se dieron a través de zoom y fue en una de esas llamadas que Andrews se sinceró con T'Challa: "[...] en su última grabación, cuando habíamos terminado, yo de manera muy egoísta, le puede decir lo mucho que lo apreciaba...Se tocó el corazón y estaba muy agradecido, pero no tenía idea de lo que estaba atravesando".

Ni el director de la más reciente serie animada de Disney + ni los fanáticos conocían el diagnóstico del actor, por lo que el fallecimiento tomó de sorpresa al mundo entero.

La actitud y acciones de Chadwick para dar su mejor interpretación dan a entender que él ya sabía lo grave de su enfermedad y que, en efecto, este podría ser su último trabajo como actor, así que dio su mejor esfuerzo.

Boseman fue diagnosticado con cáncer de colón en 2016, poco después de que Black Panther llegara a cines de todo el mundo. El actor continuó con su trabajo en la industria cinematográfica, filmando dos películas más de Marvel (Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame) además de 5 sangres y La madre del blues, por esta última producción fue nominado a un premio de la Academia y recibió el Globo de Oro al Mejor actor.

Esta es la razón por la cual What If?..., merece ser vista por todos los seguidores de Boseman y del MCU en general, ya que se cercioró de dejar un legado que jamás podrá ser olvidado.

What If...? estrena un capítulo nuevo todos los miércoles a través de Disney +. La serie aborda distintas narrativas y personajes del MCU que ya conocemos, pero con varios cambios de escenarios y circunstancias que responden a la pregunta ¿qué pasaría si...? El primer episodio ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming y tiene como personaje central a la agente Carter, quien se convierte en la primera supersoldado del mundo, incluso antes que Steve Rogers.

(Imelda Téllez)