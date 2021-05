Revelan tráiler de "Venom: Let There Be Carnage", te decimos cuando se estrena

Revelan tráiler de "Venom: Let There Be ...

Una de las películas más esperadas para este 2021 es "Venom: Let There Be Carnage" que próximamente llegará a las salas de cine y nace unos minutos revelaron el tráiler.

Cabe señalar que el tráiler rápidamente se ha convertido en trending topic.

La empresa Sony acaba de publicar el nuevo tráiler de una de las más esperadas películas del antihéroe de Marvel Comics.

Con Tom Hardy como protagonista en la secuela que se contextualiza en el mundo de Spider-Man. Asimismo, el equipo detrás del largometraje es liderado por Andy Serkins, director que se ha encargado de producir "Breathe", película estrenada en 2017 y "Mowgli: Legend of the Jungle", estrenada en el 2018.

El reparto de la segunda parte de Venom, también marca el regreso de los actores Woody Harrelson y Michelle Williams, quienes aparecieron en la primera cinta. Vale resaltar, que Harrelson será el villano Carnage en esta secuela.

Se sabe que la industria del cine, especialmente Hollywood, ha sido una de las más afectadas por la pandemia debido al cierre de cines. En consecuencia, se atrasaron varias películas que estaban programadas para el año pasado, como "Venom: Let There Be Carnage" que inicialmente se iba a estrenar en octubre del 2020.

"Venom: Let There Be Carnage" llegará a las salas de cine el 25 de junio.

(Azucena Uribe)