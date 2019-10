Revelan tráiler final de "Star Wars: El ascenso de Skywalker", conoce detalles del esperado estreno

La espera por fin termino se reveló el tráiler final de "Star Wars: El ascenso de Skywalker" o en su título original "Star Wars: The Rise of Skywalker", millones de fanáticos podrán disfrutar de esta legendaria película a partir del 20 de diciembre, con esto se pondrá fin a esta tercera trilogía.

De acuerdo con Infobae, "la saga terminará, la historia vive para siempre", dice la descripción del video, que ofrece una mirada más detallada sobre la próxima película del universo de George Lucas, que completará la historia de la familia "Skywalker. Star Wars: El ascenso de Skywalker", tendrá una duración de dos horas y media.

El elenco está encabezado por: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Lupita Nyong´o, Keri Russell, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Ian McDiarmid, Carrie Fisher y Mark Hamill.

El tráiler se dio a conocer durante el partido de fútbol americano de New England Patriots vs New York Jets. Disney y los estudios Lucasfilm develaron este clip de dos minutos y medio de duración en el que regresan los clásicos personajes de Luke Skywalker, la princesa Leia y el emperador Palpatine.

La saga llega a su fin, la historia vive por siempre. Ve el tráiler final de #StarWars: El Ascenso de Skywalker ¡19 de diciembre en cines! #LaSagaLlegaASuFin pic.twitter.com/U1UWfMWktM — Star Wars (@StarWarsLATAM) October 22, 2019

Se informó que se lanzó una preventa para ver la película en salas Estados Unidos, increíblemente la cinta rompió récords al vender en su primera hora un 45% más que en la preventa de "Avengers: Endgame".

Y eso no fue todo para el júbilo de los fanáticos también dio a conocer un póster de la película.

El final de la saga se acerca. Traemos para ti el nuevo póster de #StarWars: #ElAscensoDeSkywalker. ¡19 de diciembre en cines! #LaSagaLlegaASuFin pic.twitter.com/ZNX6O6nyNn — Star Wars (@StarWarsLATAM) October 22, 2019

av