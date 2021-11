Ridley Scott renunció a filmar la película "Dune" porque la CDMX era apestosa

Luego Dino me llamó y le dije: 'hicimos un libreto y es muy bueno'. Dino me contestó: 'Es costosa, la vamos a tener que hacer en México´. Le dije: '¿Qué?'. Así que me envió a la Ciudad de México. Y con todo respeto a la Ciudad de México, en esos días era bastante apestosa. No me gustó. Fui al estudio en México, en donde los pisos del estudio eran de tierra. Dije: 'No, Dino, no quiero hacer de esto algo difícil'. Entonces me retiré del proyecto y comencé con Legend.