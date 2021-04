Rivalidad y traición: la turbulenta amistad entre Luis Miguel y Cristian Castro

El capítulo tres de "Luis Miguel la serie" revivió los rumores que por años han existido de las rivalidades entre "El Sol" y Cristian Castro, quienes estaban en la cima de sus carreras en la década de los noventas.

Recordemos que la supuesta rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro se confirmó en el tercer capítulo de la famosa serie de Netflix, y años atrás el hijo de Verónica Castro habló que lo llevó a terminar su relación con "El Sol".

Durante una entrevista concedida en 2019, Cristian Castro indicó que ambos no solo tuvieron problemas relacionados con la fama, sino que lo que denotó el problema fue el interés que ambos demostraron por Daisy Fuentes, conductora de MTV que terminó por ser la novia de Luis Miguel.

"No somos amigos porque él no ha querido. Fuimos amigos en un momento muy lindo, donde íbamos a andar en jetsky y todo esto. La verdad es que me decepcionó un poco su personalidad", dijo Castro para el programa "Podemos Hablar".

Aunque al final Daisy Fuentes terminó siendo pareja oficial de Luis Miguel, la modelo y conductora ya había tenido una relación con Cristian Castro, época que el cantante recuerda a "Luismi" como alguien que se interpuso para quedarse con la chica.

"Yo estaba saliendo con una chica, que se llama Daisy Fuentes, y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció".

Si embargo, Cristian Castro insiste en que él no le guarda rencor a Luis Miguel, cosa que sí hizo el intérprete de "La Incondicional", no obstante, el hijo de Manuel "El Loco" Valdéz está decidido a recuperar la amistad que existía entre ambos si las circunstancias se dan.

(Azucena Uribe)