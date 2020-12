"Rompan Todo": rostros del rock mexicano en el documental de Netflix; este miércoles llega al streaming una serie que reúne testimonios, documentos y materiales en torno al nacimiento y explosión del rock en Latinoamérica, desde sus inicios hasta su transformación en un movimiento cultural que a pesar del tiempo, perdura.

La cámara viaja por las Américas y va haciendo zoom en Buenos Aires, Ciudad de México, Montevideo, Santiago, Lima, Bogotá... En cada una de estas ciudades hay protagonistas, testigos, documentos y relatos que, unidos en coro, narran buena parte de la historia grande del rock cantado en español. Una cronología que va desde Ritchie Valens a Calle 13, pasando por Los Shakers, Los Gatos, Luis Alberto Spinetta, Charly García, Los Jaivas, Arco Iris, El Tri, Los Prisioneros, Soda Stereo, Sumo, Café Tacvba, Aterciopelados y más. De ese aire respira "Rompan Todo: La historia del rock en América Latina", la miniserie documental de seis episodios.

En cuanto empezó a circular el cartel promocional del lanzamiento, en las redes sociales hubo quienes se apresuraron a señalar ausencias de unos y otros, como si todo se redujera a ese puñado de nombres. Enfermos de ansiedad o resentimiento, músicos y productores reconocidos, escribas de rock y fanáticos varios intentaron bajarle el precio a algo que aún no habían visto. Pero todas esas dudas se pulverizan en los primeros minutos de "Rompan Todo".

Lo que queríamos evitar era la data: no queríamos una enumeración de cosas, nos parecía que estaba buenísimo que los protagonistas te cuenten cómo era estar ahí, le explicó Picky Talarico, director del documental a Teleshow. Nicolás Entel, creador y guionista, complementa: Hay un montón de bandas que, si uno mira desde Argentina, son mucho más importante que si uno mira desde América Latina. Y nosotros privilegiamos concentrarnos en ese diálogo a la hora de escoger el rol de las diferentes bandas en el documental y qué importancia o qué tiempo le damos a cada una.

Gustavo Santaolalla es productor ejecutivo del proyecto y profundiza sobre las tensiones por fuera del rock reflejadas en el relato: "Queríamos contar la historia en yuxtaposición con la realidad sociopolítica de los lugares, de mostrar lo parecidos que somos todos. Así como estaba la junta militar en Argentina, estaba Pinochet en Chile o había ocurrido la matanza de Tlatelolco, en México. El rock, sin necesariamente pertenecer a un partido político, tenía una instancia política. Por eso nos metían presos, por tocar la guitarra eléctrica y tener el pelo largo".

La producción periodística estuvo a cargo de Manuel Buscalia, mientras que Claudio Kleiman, Juanjo Carmona y Enrique Blanc oficiaron de consultores históricos: "Hubo mucho research por parte de gente que es muy concisa, con un conocimiento apabullante", define Talarico, quien estuvo a cargo de todas las entrevistas. "Mi mano está en lo estético, en los encuadres. Y definitivamente en las entrevistas, porque cada persona pregunta distinto: yo pregunto desde la curiosidad, más allá del guión, porque a mí me interesa saber qué le pasó a esa persona cuando estuvo ahí, qué sentía, qué pasaba a su alrededor, cómo era vivir en un lugar, en determinado momento", dice.

Álex Lora sabe que sus canciones son parte del imaginario mexicano, el también miembro del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México inspira cada una de sus letras en el momento histórico que se vive, con todo lo bueno y malo que pueda estar sucediendo, utilizando el rock como un arma de lucha. "La magia del rock and roll es que al final de cuentas es un medio de comunicación, el rock comunica lo que siente y piensa la gente. Cuando eso sucede, los mensajes se quedan plasmados en el corazón del público para toda la vida", comentó el rockero en entrevista.

La historia de El Tri es mucho más larga de lo que parece, Lora y su grupo originalmente llamado Three Souls in My Mind surgió a finales de los 60, convirtiéndose en los pioneros del rock and roll en español; en 1971 participaron en el Festival de Avándaro, el llamado "Woodstock Mexicano", y desde entonces se han entregado por completo a la magia del rock and roll. Así como El Tri lleva 50 años rocanroleando, detrás de Álex Lora hay una larga lista de cantantes y músicos que iniciaron y consolidaron el género, el cual posteriormente se convirtió en un movimiento social que aunque actualmente no es visible, está presente.

Todo eso y más Netflix lo quiso retratar a través de "Rompan Todo: La Historia del Rock en América Latina", que cuenta con seis capítulos, los cuales estarán narrados por el líder de El Tri, Álex Lora. Además, la producción estuvo a cargo de Gustavo Santaolalla, músico, compositor y productor ganador de dos Premios Oscar en la categoría Mejor Banda Sonora por "Secreto en la Montaña" y "Babel". Asimismo, en la dirección está Picky Talarico, quien ha realizado videoclips para Juanes y Bajofondo.

DE "LA BAMBA" A CAFÉ TACVBA

En "Rompan Todo" también se dialoga sobre los problemas que ha enfrentado Latinoamérica, desde dictaduras y gobiernos autoritarios, hasta contextos violentos y de represión en los que tocar rock era razón suficiente para ir a la cárcel. De acuerdo con los productores, el desafío más grande estuvo en la parte legal de los materiales y documentos recopilados, así como en conseguir 96 entrevistas y acomodar todos los componentes en seis horas, porque si bien ahora conocemos nombres como La Maldita Vecindad y Café Tacvba, hay muchos personajes involucrados en esta historia.

La serie documental iniciará en la década de 1950, con "La Bamba" de Ritchie Valens, una canción que irrumpió en la escena musical al transformar un famoso son jarocho a rock and roll, lo que demostró que había espacio para el español en dicho género. De Valens todo avanza hasta la historia de Enrique Guzmán con su banda Los Teen Tops y los pioneros del rock en español. Aparecen personajes coyunturales como Alex Lora y Javier Bátiz, quienes confiesan haber sido fanáticos de estas bandas.

Otros, como Roco Pachukote de La Maldita Vecindad, dan la perspectiva de su generación sobre ese tipo de música, al igual que otros entrevistados como Charly García, Fito Páez, Litto Nebbia, Julieta Venegas, Andrés Calamaro, Zeta Bosio, Ricardo Mollo, Rubén Albarrán, Richard Coleman, Vicentico, Claudio Gabis, Billy Bond, Nito Mestre y Fabiana Cantilo, una lista que sigue con casi 100 músicos, quienes dieron su testimonio a lo largo de dos años de investigación, y que recorre la cultura del rock en Argentina, México, Chile, Colombia, Uruguay y Perú.

CAFÉ TACVBA

Café Tacvba es una banda de rock alternativo, originaria del Estado de México que se conformó en 1989. Además del éxito comercial y de crítica que han logrado, el grupo es reconocido por su proyecto cultural vanguardista el cual mezcla el rock y sus temas habituales con letras, historias y sonidos extraídos de la cultura popular mexicana. El grupo está conformado por Rubén Isaac Albarrán Ortega, Emmanuel del Real Díaz, José Alfredo Rangel Arroyo y Enrique Rangel Arroyo. Si bien el cantante principal es Rubén, los otros tres integrantes han prestado su voz para distintas canciones.

EL TRI

El Tri es una banda de rock mexicano, fundada y liderada por Álex Lora, tras su salida de la banda Three Souls in My Mind, en 1983. El grupo ha vendido más de 30 millones de discos en su carrera y ha tenido cinco nominaciones a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Rock en Español por "Cuando tú no estás", "Fin de siglo", "No podemos volar", y "35 Años y lo que falta todavía" y Mejor Álbum de Rock Vocal Dúo o Grupo para "Alex Lora: Del Three a El Tri". Con 50 años de carrera y 51 producciones discográficas, El Tri de Alex Lora continúa celebrando su más de medio siglo.

MANÁ

Maná es una banda de pop rock mexicana que se formó en Guadalajara, Jalisco en 1986. Está formada por Fher Olvera, Juan Calleros, Álex González y Sergio Vallín. Maná ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. El grupo ha ganado cuatro Premios Grammy, ocho Premios Grammy Latinos, cinco MTV Video Music Awards Latinoamérica, cinco Premios Juventud, diecinueve Premios Billboard de la Música Latina y quince Premios Lo Nuestro. Su música fusiona diferentes estilos como rock suave, rock progresivo, pop latino, balada, ritmos latinos, hard rock, ska y reggae.

ZOÉ

Zoé es una banda mexicana de rock alternativo formada en 1995 en Cuernavaca. La banda es liderada por León Larregui y conformada por Sergio Acosta, Jesús Báez, Ángel Mosqueda y Rodrigo Guardiola. El grupo tiene influencias del rock psicodélico, baladas románticas, y pop rock. Han ganado múltiples premios, entre ellos, Premios Grammy, y los Latin Grammy. Sus álbumes, "MTV Unplugged/Música de Fondo" y "Aztlán" ganaron los premios de Mejor Álbum de Música Alternativa en 2011 y en 2018, respectivamente.

JULIETA VENEGAS

Julieta Venegas es una compositora, cantante, activista y actriz mexicana. Fue integrante de la banda mexicana de ska y reggae Tijuana No!, y en 1996 comenzó su carrera como solista cuando viajó a la Ciudad de México apoyada por la banda Café Tacvba. Consiguió un contrato con el sello discográfico BMG/Ariola, lanzando su álbum debut "Aquí" al igual que su siguiente producción "Bueninvento", ambos producidos por Gustavo Santaolalla y los cuales obtuvieron muy buenas críticas.Julieta es considerada una pionera cuya música e imagen han roto los estereotipos latinos, y ha forjado un camino entre la música alternativa latina y la música pop.

LA MALDITA VECINDAD Y LOS HIJOS DEL 5TO PATIO

Maldita Vecindad y los Hijos del 5to Patio es un grupo musical mexicano, formado en la Ciudad de México que fusiona ritmos como el rock, el ska, el reggae, el punk e influencias tradicionales de la música mexicana como el danzón y el bolero. Son pioneros en Hispanoamérica, junto a Mano Negra y Los Fabulosos Cadillacs, en llevar a la masividad un género bautizado como Alterlatino o rock mestizo. Formados en 1985, esta agrupación es uno de los grupos más influyentes, y precursores del rock mexicano actual. Se hicieron populares con temas como "Pachuco", "Don Palabras" y "Kumbala".

BOTELLITA DE JEREZ

Botellita de Jerez fue una banda de rock mexicana formada en la Ciudad de México en 1983. Tuvo diferentes alineaciones e integrantes desde su fundación siendo la alineación original: Sergio Arau, Armando Vega Gil y Francisco Barrios. La banda se caracteriza por un enfoque musical festivo e irreverente, integrando sketches y albures en sus letras y presentaciones. Su estilo, un rock sencillo y directo, se combinaba con ritmos tan impares como el son, el blues y la cumbia, además de letras con una buena dosis de sátira que retrataban la cotidianeidad de la vida en la Ciudad de México y elementos de su cultura popular.

FOBIA

Fobia es una banda de rock procedente de la Ciudad de México que nació en 1987 y que formó parte de la movida musical llamada el Boom del Rock Mexicano, que vivió México a finales de los años 80 y hasta mediados de los años 90. Esta agrupación era la representación más ligera del rock de la época, acusándolos inclusive de inclinarse más hacia el pop. Sin embargo, no puede ponerse en duda la influencia que tuvieron en el mercado musical mexicano y latinoamericano, y el reconocimiento que lograron canciones como "Hipnotízame", "Veneno Vil" y "No soy un buen perdedor".





(Imelda Téllez)