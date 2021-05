Rusia prohíbe animes que aseguran existe la reencarnación, ¿por qué?

El Anime y controversia van de la mano, ya sea por exceso de violencia, por secuencias en particular o por la misma naturaleza de la temática, muchos animes y mangas han sufrido de la censura y hasta la prohibición tanto fuera como dentro del mismo Japón.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "SEÑORITA 89", LA SERIE QUE ABORDARÁ EL LADO OSCURO DE LOS CERTÁMENES DE BELLEZA

Entre las series que han sido prohibidas por completo debido a controversias en su contenido están: desde Pokémon hasta Naruto y Death Note.

Ahora, un nuevo informe de Rusia confirma que algunos programas selectos de anime isekai han sido prohibidos, y todo gracias al enfoque del género en la reencarnación, si como lo lees.

Todo comenzó cuando un tribunal del distrito de San Petersburgo falló sobre un caso de anime en curso esta semana.

Fue allí donde la página de Telegram de la corte confirmó un nuevo fallo con respecto a cinco series de anime del género isekai. El tribunal decidió prohibir los programas de manera limitada debido a su representación irresponsable de la reencarnación.

Los programas censurados incluyen Zombie Land Saga, KonoSuba, That Time I Got Reincarnated as a Slime, Princess Lover y Nekopara. Estos programas de animación japonesa recibieron una prohibición limitada en sitios web seleccionados que no incluyen advertencias para los programas.

El tribunal quiere que los golpes de isekai estén debidamente etiquetados a la luz del peligro que representan, ya que los legisladores creen que su versión de la reencarnación promueve el suicidio.

Supuestamente los animes le dicen al público que "después de la muerte, puede haber una vida más plena e interesante. Libre del control de los padres".

Esta idea se ve una y otra vez en la serie cuando los protagonistas mueren solo para ser revividos en un momento más seguro.

Los tribunales de Rusia creen que los mundos mágicos que se muestran en series como KonoSuba pueden empujar a algunos miembros de la audiencia a suicidarse solo para poder reencarnarse en un lugar mejor. Entonces, hasta que se den estas advertencias, los programas serán prohibidos.

Esta terrible experiencia de censura a animes isekai ha molestado a algunos fanáticos en Rusia, mientras que otros entienden el argumento. Los medios de comunicación pueden influir en las personas para que hagan cosas locas, y el suicidio no es algo para respaldar bajo ningún concepto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SALMA HAYEK Y ANGELINA JOLIE EN EL PRIMER ADELANTO DE "ETERNALS" DE MARVEL

Si una simple advertencia puede salvar una vida, entonces vale la pena seguirla después de todo. Esta no es la primera vez que Rusia ha examinado las series de anime o incluso las ha prohibido por completo.

El año pasado, los tribunales del país llegaron a los titulares cuando una gran cantidad de anime recibió prohibiciones suaves después de que ciertos sitios web no pudieron autenticar las edades de los espectadores.

(Azucena Uribe)