¿Se negaron? Así convencieron a Tobey y Andrew de participar en "No Way Home"

Tobey Maguire y Andrew Garfield en el Spiderverse, así los convencieron para participar en "No Way Home" (FOTO TOMADA DE IG: @victoriaalonso76)

El Universo Cinematográfico de Marvel y Sony Pictures se coronaron como los amos del cine en 2021 con el estreno de la película "Spider-Man: No Way home", esta película colapsó las salas de cine en su primer fin de semana de estreno y se convirtió en una de las más taquilleras de la historia por una simple razón, el spiderverse.

Una de las teorías que desató altas expectativas sobre "Spider-Man: No Way Home" fue el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield a la pantalla grande para volverse a poner el traje de Hombre Araña.

EL EXTRATERRESTRE DE VARGINHA: EL CASO DEL OVNI MÁS FAMOSO DE BRASIL

La teoría resultó ser toda una realidad y la escena provocó gritos y aplausos en las salas de cine, pero no todo fue tan épico como lo presenciamos en pantalla pues los actores dudaron mucho en volver a su personaje de Peter Parker.

De acuerdo con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, y Amy Pascal, ejecutiva de Sony, conseguir que Tobey y Andrew regresaran a la cinta fue todo un reto, sin embargo, ellos no fueron los únicos actores que tardaron en convencer, también a los villanos de sus respectivas sagas.

El principal y mayor conflicto fue cuando todos los actores querían leer el guion completo para saber qué tendrían que hacer; Marvel y Sony no lo permitieron ya que querían mantener el misterio hasta el final (y lo consiguieron), sin embargo, eso provocó conflictos a la hora de negociar con cada uno.

Lograr que todos estén de acuerdo contigo sobre la gran idea no es fácil: ´Oye, tenemos una idea, ¿vendrás a firmar y estar en esta película?´ ´¡Genial! ¿Puedo leer el guion?´ ´No´. Ésa fue la parte más difícil y ahí es donde Amy, quien llama a cualquiera en cualquier lugar y cualquier momento, es una productora maestra en hacer que las cosas sucedan, reveló Kevin Feige.

"THE BATMAN" PRESENTA NUEVO TRÁILER CON ZOË KRAVITZ COMO CATWOMAN

Pese a las dificultades, la frase de Pascal que terminó por convencer a cada uno de los actores, entre ellos a Tobey y Andrew, fue que sus papeles no regresarían con un solo cameo sino que tendrían un rol importante en el desarrollo de ´Spider-Man: No Way Home´. Lo que, sin dudarlo, los hizo regresar.

Les hicimos entender que estos no iban a ser cameos sólo por dinero en efectivo. Las partes eran reales, yo estuve con ellos la primera vez y volvería a estar, que tengo demasiado respeto por ellos y por todo el trabajo que hicimos juntos durante años. No iban a ser un actor más o un extra, serían muy importantes para cada parte, continuó el presidente de Marvel.

ORIGEN DEL DÍA DE LOS INOCENTES; LA TRAGEDIA QUE ESCONDE EL DÍA DE LAS BROMAS

MÁS PELÍCULAS DEL HOMBRE ARAÑA CON TOBEY Y ANDREW

Tras su exitosa participación en "Spider-Man: No Way Home", los fans empezaron rumores sobre nuevas películas del Hombre Araña con Tobey Maguire y Andrew Garfield, especialmente para terminar la trilogía de "The Amazing Spider-Man", pero todo se queda en teoría ya que ni Marvel ni Sony se han mencionado al respecto. Lo cierto es que sería ultra épico verlos de nuevo como héroes de Nueva York.

(Aline Núñez)